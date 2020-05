Júniusig biztosan nem érkezik az új F1-es versenynaptár

A GPFans értesülései szerint a Brit Nagydíj körüli bizonytalanság nagyon felborította az F1 közeljövőbeni terveit, és minden erejüket a Silvertstone-i verseny megmentésére fordítják.

A hu.motorsport.com is beszámolt arról, hogy brit sajtóértesülések szerint a brit kormány nem fog kivételezni a sportokkal, és köztük a Forma1-gyel sem a külföldről érkezők 14 napos karanténszabályával kapcsolatban.

Ez ellehetetlenítheti a Forma-1 azon szándékait, hogy egy dupla Osztrák Nagydíj után dupla versenyt tartsanak Silverstone-ban is, amiről már megegyeztek a pályával.

Silverstone helyét a 2020-as versenynaptárban eredetileg nem is szereplő Hockenheimring veheti át, akik megerősítették, tárgyalnak a Forma-1-gyel a visszatérés lehetőségéről.

Az augusztusi Magyar Nagydíj megtartása egyelőre biztosnak tűnik, és nem is a futam ténye a kérdéses egyelőre, hanem az időpont, ugyanis az F2-ből kiszivárgott versenynaptárban a Hungaroring csak augusztus 23-án szerepel, de az Autosport értesülései szerint is az eredeti időpontnál egy héttel később, augusztus 9-én lehet a magyar futam, míg az eredeti augusztusi dátumot a második brit, vagy német futam foglalhatja el.

The Safety Car leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field away

