Jövőre változhat a szingapúri pálya vonalvezetése?

Idén három év kihagyás után tért vissza ismét az F1 mezőnye a városi helyszínre, és ugyan a futam izgalmasan alakult, előzni sosem könnyű a pályán, hiszen tele van kanyarokkal, miközben hosszú egyenesekből nem sok van.

Ezt kiküszöbölendő viszont jövőre változhat a helyzet, méghozzá azzal, hogy a szervezők megszabadulnának a 16-os és 19-es kanyar közötti szakasztól, helyére pedig szimplán egy egyenes kerülne.

Ezzel azonban a pálya elveszítené egyik ikonikus pontját is, hiszen a 18-as kanyarnál mennek át az autók a lelátó alatt, illetve az a hely is eltűnne, ahol a 2008-as első nagydíjon Nelson Piquet csapata utasítására szándékosan kormányozta falnak Renault-ját, hogy ezzel segítse Fernando Alonso futamát.

Egyébként korábban is voltak már megbeszélések a lehetséges módosításokról, de az utóbbi két év elmaradt futamai miatt ez a projekt háttérbe szorult. Hivatalos kommunikáció egyébként nincs a témában, így ezt még nem szabad készpénznek venni.

A lehetséges átalakításra azonban akkor derült fény, amikor a jövő évi jegyek megvásárlása elkezdődött, és ott a pályarajz már az új, egyenes szakasszal volt látható. Megnézve egyébként magát az ötletet, talán valóban jót tenne a versenyeknek, ha lenne egy újabb előzési pont az aszfaltcsíkon.

Az egyenes hossza miatt akár DRS-t is lehetne rajta használni, a köridők természetesen rövidülnének, ami a teljes futamidőt is rövidítené, így pedig el lehetne kerülni, hogy a mezőny folyamatosan a kétórás időlimitbe fusson, ahogyan történt az idén is.

Modificación circuito Marina Bay copia

Maga a változtatás pedig nem lenne olyan komoly beruházás, hiszen már egyébként is megy ott egy út, emiatt pedig nem kéne az egész környéket szétbombázni. Hogy végül valóban ez a vonalvezetés fogadja-e a mezőnyt jövőre, az talán hamarosan kiderül.

