Jövőre sem térhet vissza a Német Nagydíj a naptárba!

A Forma–1 még mindig a 2021-es naptár kidolgozásával foglalatoskodik, azonban a 2022-es menetrend kialakítása is javában zajlik. Stefano Domenicali a Sport Bild-nek azt mondta, hogy a Német Nagydíj nem fog visszatérni az F1-naptárba.

A Német Nagydíj sok rajongót vonz be és egy közkedvelt sporteseménynek számít, de évek óta anyagi problémákkal küszködnek. A Hockenheimring és a Nürburgring eddig is felváltva osztozott a költségeken, míg a Mercedes is évekig segítette a német futam lebonyolítását.

Hiába van jelenleg is két német pilóta a mezőnyben Mick Schumacher és Sebastian Vettel személyében, ráadásul a regnáló konstruktőri világbajnok is a német Mercedes csapata, a szervezők nem tudják gazdaságosan lebonyolítani a versenyhétvégét.

2020-ban a Nürburgring a koronavírus miatt visszatért a naptárba, Eifel Nagydíj néven, azonban ilyesmire nem kell számítani a 2022-es évben. Az F1-nek nincs hiánya az új pályákból. „Nézzük csak Zandvoortot, amely már teltházas a következő évekre” – mondta Domenicali. Ezenkívül először szerepel a naptárban a Miami Nagydíj, ahol vezérigazgató is teltházra számít. Domenicali szerint a 2022-es naptár 23 versenyből áll, melyek egyharmadát rendezhetik majd Európában.