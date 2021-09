Jövőre már a versenyeken is használná az F1 a sisakba rejtett kamerákat az élő közvetítései során

Az idei szezonban már nem csak a csapatok privát tesztjeiről, egykörös demó köreiről kapnak a rajongók sisakkamerás felvételeket a Forma-1-ről, hanem éles helyzetben, a nagydíjhétvégéken teszteli a közvetítések egyik fontos jövőbeli elemét az F1.

Bár a vasárnapi versenyen még nem üzemelték be a Monzában George Russell sisakjába szerelt kamerát, az F1 vezető producere, Dean Locke így is elégedett volt a látottakkal.

„Szeretném azt mondani, hogy mindez tervben volt” – nyilatkozta Locke a The Race-nek arra a kérdésre, hogy mi vezetett ahhoz, hogy az időmérőn és a szombati sprinten is használták a sisakkamerát.

„Ugyanakkor ez a fejlesztési program még csak a korai szakaszában van, és a jelenlegi rendszerinkkel még rászorulunk a csapatok segítségére, amíg nem tudjuk megfelelően integrálni azokat a saját közvetítési hálónkba.”

„Ez leghamarabb 2022-ben történhet meg, de szorosan együttműködünk a csapatokkal annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget megnyissuk a vasárnapi versenyeken is.”

Ez a kamera, amelyet most az F1-ben is kipróbáltak, megegyezik a Formula E-ben már bevezetett Driver’s Eye kamerával. A mindössze 2,5 grammot nyomó kamerát a Racing Force cég fejleszti, akik azonban a Bell Helmets, az egyik legnépszerűbb sisakbeszállító alá tartoznak.

Nem véletlen, hogy csak Bell sisakot használó pilótáknál láthattuk eddig a kütyüt, és bizonyosan sok munka áll még az F1 előtt, mire megegyezik a többi beszállítóval (Schubert, Stilo, Arai) is a technológia átültetéséről.

A másik „problémát” a sisakok biztonsága jelenti, hiszen az F1-ben homologizáltatott sisakok az egyik legszigorúbb tesztelési procedúrán esnek át, így nem véletlen, hogy eddig tartott, mire a technológia ide is beszivárgott.

„Lehet, hogy hamarosan rendelkezünk majd egy olyan rendszerrel, amely megfelel az FIA szabályainak, azonban a sisakok gyártóival és az egyéb harmadik felekkel is meg kell egyeznünk, így lehet, hogy jövőre még nem lesz engedélyezett a rendszer.”

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a csapatok nem feltétlenül örültek annak, hogy a pilóta kijelzőjének minden fontos információját felvette a kamera – míg az FE-ben már megoldották a kormányok kijelzőinek elhomályosítását – azonban a kamera szombati használata is arra utal, hogy ez inkább preferencia, nem ellehetetlenítő tényező a részükről.

Locke is megjegyezte, hogy dolgoznak a témán, ugyanakkor óriási kihívásnak nevezte ekkora sebesség és élő közvetítés mellett a kamerakép egyes részeinek kikockázását.

„Még lesz egy pár pálya idén, ahol szerintem remekül működik majd ez” – tette még hozzá. „Ez a tervünk az idei évre, a nyilvános tesztelés, aminek így a nézők is a részesei – kicsit idegessé is tesz ez. A célunk az, hogy minél több hétvégén, minél több autón használhassuk majd, de mint minden ilyen fejlesztésnél, itt is követnünk kell a termék ütemtervét.”