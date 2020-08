Jövőre kezdheti meg gokartos karrierjét Robin Raikkönen - újabb érv Kimi visszavonulása mellett?

Kimi Raikkonen jövője az egyik legfőbb beszédtéma a Forma-1 paddockjában és a rajongók között. Sokan tudni vélik, hogy a finn versenyző F1-karrierje év végén fog befejeződni. Raikkönen októberben lesz 41 éves, már gyerekkora óta a motorsportban tevékenykedett, így biztosan nagy része lesz az életében a sportágnak, még ha ki is száll a királykategóriából.

2007 világbajnoka valamilyen szinten már vissza is tért a gokartokhoz, fia, Robin Raikkönen révén. Ő maga is itt kezdte pályafutását például egykori csapattársa, Felipe Massa és Juan Pablo Montoya mellett. A pilóta nemrég a Speedweeknek elmondta, Robin lassan már gyorsabb is lesz nála:

„Bérelt gokartokkal már nem tudom vele tartani a lépést, mert a súlyomnak elég komoly hatása van a motorerőre. Hogy tehetséges-e? Ki tudja? Még csak egy gyerek. Egy nap szeret autózni, a másikon nem. Én nem erőltetem rá, azt tesz, amit szeretne.”

Robin Raikkönen jövő januárban lesz hatéves. Ez azt jelenti, hogy a finn kadétosztályban már rajthoz is állhat. Jussi Kohtala, aki egy finn gokartistállót vezet tíz pilótával, ezt mondta róla az Ilta-Sanomatnak:

„Úgy hallottam, nagyon szeret gokartozni és már fiatalkorában is igen határozott elképzelései vannak arról, hogyan kell vezetnie. Nem lennék meglepve, ha egy újabb Raikkönen emelkedne fel, miután Kimi ideje lejárt.”

A két Raikkönen elsősorban lakhelyükön, Svájcban edzenek, de Finnországban is fel szoktak tűnni néha: „Kimi egyáltalán nem kényszeríti a fiút a pályára. Hogy Finnországba vagy Svájcba mennek, azt Robin dönti el.” – mondta el Kohtala.

Minttu Virtanen, wife of Kimi Raikkonen, Ferrari with son Robin Raikkonen Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Bár Raikkönen többszáz millió eurót szedett már össze F1-karrierje során, úgy néz ki, a jövőben útjai visszavezetnek a gokartsorozatokba, nem is akárhogy: ő lesz a szerelője fia autójának: „Kimi sem fog tétlenkedni, ebből családi hobbi lesz. Kimi úgy akarja kezelni a fiát, ahogy őt is kezelték fiatalon. Lehetőségeket akar neki biztosítani a versenyzésre. Először edzenek, majd ha Robinnak kedve van hozzá, versenyezni is fognak.”

Robin apja másik kedvenc sportját, a motocrosst is kipróbálta, de a gokartozás sokkal jobban érdekelte. Kimi emellett saját motokrosszpályáját is szeretné tovább üzemeltetni.

Egy barátja is úgy nyilatkozott, Raikkönen hamarosan távozik a Forma-1-ből.