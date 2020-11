Jövő héten tárgyalja a bíróság Stroll és Mazepin esetét

A Force India még 2018-ban jelentett csődöt Sergio Perez kezdeményezésére, aki meg akarta menteni a csapatot. A gárdára két ajánlat érkezett, Dimitrij Mazepintől és Lawrence Strolltól – mint ismert az utóbbi nyert.

A kanadai üzletember 90 millió fontért vette meg a csapatot, amit aztán átnevezett Racing Pointra és Perez mellé fiát, Lance Strollt ültette, Mazepin pedig, aki szintén fiának, Nyikitának keresett csapatot, szabálytalanságot kiáltott.

Az orosz azzal fenyegetőzött, hogy bíróságra viszi az ügyet, mert szerinte az FRP Advisory LLP által levezetett ajánlattételi folyamat nem volt pártatlan. Júliusban Mazepin vegyiipari cége, az Uralkali közleményben jelentette be, hogy az FRP jegyzői „nem a legmagasabb árajánlatot, azaz az Uralkaliét mondták ki sikeresként.”

Hozzátették, hogy a cég szerint „a jegyzők munkamenete nem volt elég átlátható és több ferdítés is közrejátszott az ítéletükben.” Most, két évvel Stroll ajánlatának elfogadása után az ügy bíróság elé kerül. A The Times szerint a bíróság arról fog dönteni, érte-e anyagi kár az Uralkalit a jegyzők és Stroll miatt.

Miután megvette a csapatot az egykori tulajdonos Vijay Maliyától, Stroll és kanadai cégcsoportja teletömték azt milliókkal és szorosabbra fűzték a kapcsolatukat a Mercedesszel – talán kicsit túl szorosra is, mivel idei autójukat egyöntetűen „pink Mercedesnek” nevezi a paddock.

Ezután a brit luxusautógyártó Aston Martinban is többségi tulajdonrészt vásárolt, így a Racing Point újabb névváltozáson fog átmenni, illetve arculata is változik majd a jelenleg a bajnokságban ötödik gárdának.

Mazepint azóta a Haas megvásárlásával hozták hírbe, amit a csapat tulajdonosa, Gene Haas cáfolt. Fia, Nyikita azonban így is az egyik legnagyobb esélyese a Haas egyik ülésének, akiknek az Uralkali lehet a főszponzora.

