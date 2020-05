Jos Verstappen szerint nem lenne jó ötlet a Hamilton-Verstappen duó a Mercedesnél

Max Verstappen generációja egyik legjobbja. Sokak szerint már most a legjobb F1-es pilóta a rajtrácson, de erre a kérdésre mindig nehéz válaszolni, hiszen a technika éles határvonalat húz a pilóták között.

Jó példa erre a Mercedes és Hamilton, akik 2014 óta gyakorlatilag verhetetlenek. 2016-ban, amikor nem a brit nyert, Nico Rosberg, a német csapattársa lett a világbajnok. Az elmúlt 6 évben csak a Mercedes gyári csapatának versenyzői voltak bajnokok a Forma-1-ben.

A korábbi hírek szerint még az is elképzelhető volt, hogy Hamilton és Verstappen csapattársak legyenek a Mercedesnél, de a fiatal versenyező hosszabbított a Red Bullnál. Jos Verstappen két dolog miatt sem tartja reálisnak azt, hogy mindez valaha is létrejöjjön.

„Pénzügyi szempontból is nagyon nehéz lenne.” - mondta Jos Verstappen a GP Racing kérdésére, aki megérti, hogy sok rajongó szerette volna, ha a fia és Hamilton ugyanolyan teljesítményű autóban küzdenek meg egymással a Forma-1-ben.

„A külvilág szerette volna ezt, de... Valószínűleg ez nem jó ötlet...” - tette hozzá Verstappen, utalván a korábbi példákra, amikor két top-pilóta versenyzett egymás mellett az F1-ben. Ugyanakkor a fiatal hollandnak valóban van egy záradéka a szerződésében, amit már mindkét oldalról megerősítettek.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Red Bull Content Pool

„Ez a pozícióhoz kapcsolódik, de azt kell mondjam, hogy Max mindig is maradni akart.” - válaszolt a korábbi F1-es versenyző a fiával kapcsolatos pletykákra, aki tavaly év végén a harmadik helyen fejezte be a bajnokságot a két Ferrari előtt.

„Nagyon jó érzése van a csapattal kapcsolatban. Azt hiszem, ez a legfontosabb. A döntésben pedig Maxé az utolsó szó, de nagyon jól érzi magát a Red Bullnál.” A korábbi csapattárs, Daniel Ricciardo távozott, míg a holland maradt. „Szerintem Max remekül boldogult a helyzettel. Az autót nehéz volt vezetni, de Max képes volt ezt kezelni. Ezen dolgok menedzselésével is egyre profibbá válik.”

Ezzel együtt Verstappen és Dr. Helmut Marko kapcsolata is nagyon jó a Red Bullnál, aminek fontos jelentősége van. „Nagyon közel áll Helmuthoz. Helmut kedveli őt, és ez Max részéről is így van. Ez mindig is így volt.”

„Helmut nagy rajongója Maxnak, és azt hiszem, ő egy olyan versenyző, akit Helmut kedvel. Hozzá hasonlóan Max is egyenes. Szerintem Helmut is ilyen.” - zárta le a büszke édesapa, aki reméli, hogy a fia hamarosan világbajnok lesz.

