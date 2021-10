Jos Verstappen szerint Max akár végig a Red Bullnál maradhat

Max Verstappen idén karnyújtásnyi közelségbe került élete első F1-es világbajnoki címéhez, és amennyiben erőfeszítéseit siker koronázza, úgy bizonyára még jobban elmélyül a kapcsolata a Red Bull alakulatával.

Az újságírók ezúttal édesapját, Jos Verstappent faggatták arról, hogy mennyi ideig terveznek a Red Bullnál maradni, aki elárulta, hogy a Christian Horner vezette alakulat mindent meg fog tenni, hogy megtartsa a fiát.

„A Red Bull tudja, hogy Max milyen jó, a Mercedes még nem. Talán ez még jó is nekik” – tette hozzá nevetve Jos Verstappen a Formule 1 Magazine kérdésére. „Milyen jó lenne, ha ahonnan indulnál, ott végül meg is állnál. Miért is ne? Amíg van egy nyerő autója, rendben van.”

„Tudjuk, hogy mire számíthatunk egymástól. Nagyon jól összeillünk, és jól érezzük magunkat” – tette hozz Max Verstappen édesapja, és nagyon úgy tűnik, hogy 2023 előtt a csapatváltásra aligha kerülhet sor, mivel eddig rendelkezik a fiatal holland pilóta szerződéssel a Miltyon-Keynes-i alakulatnál.

Jelenleg 12 pont előnnyel utazik Mexikóba Max Verstappen, a hátralevő öt futamon azonban még 130 pontot lehet begyűjteni, így egyáltalán nem lefutott a világbajnoki harc.

