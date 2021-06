Jos Verstappen: Pereznek még vannak gyengeségei

Perezt elsősorban azért is igazolta le a Red Bull idénre, mert kellett nekik valaki, aki segíteni tud Verstappennek a Mercedes elleni harcban, miután az előző két versenyzőjük, Pierre Gasly és Alex Albon erre nem voltak képesek. Max édesapja azonban úgy látja, Pereznek még javulnia kell egyes területeken.

„Még van néhány gyengesége. Javulnia kell még egy picit az időmérőkön, hogy segíteni tudja Maxot, eddig azonban remek munkát végez, és működik a dolog a csapatnál” – nyilatkozta idősebb Verstappen az F1-Insider.com-nak.

Emellett arra is kitért, hogy fia miért nyugodtabb most, mint a korábbi években. „Sokkal jobb csomagja van. Tudja, hogy bármelyik versenyt megnyerheti. Korábban a Mercedes mindig jóval erősebb volt, most azonban más a helyzet. Tudja, hogy a bajnokságért megy, és hogy nem véthet hibákat.”

„Az idei év egy lehetőség, a Red Bull pedig meg akarja ezt ragadni. Az autó jó, a motor pedig jobb lett. Versenyben vagyunk, mert bizonyos fejlesztések működtek.” Verstappen a bajnoki párharcra is kitért.

„Lewis és Max kiemelkednek. Nehéz őket összehasonlítani, mert eltérő autókban ülnek. A két legjobb versenyzőről beszélhetünk a Forma–1-ben. Lewisnak nagy tapasztalata van, de Max is régóta a csapatnál van. Már hat éve dolgozik együtt a mérnökével. Tudja, hogy mit csinál, és jól olvassa a futamokat.”

A csillagok jelen állás szerint a Red Bullnak kedveznek, hiszen Verstappen az utóbbi négy versenyből hármat nyert meg, és Bakuban is pezsgőzhetett volna, ha nem kap hirtelen defektet. A bajnokság azonban még hosszú, így a jelenlegi 18 pontos előnye messze nem életbiztosítás.

