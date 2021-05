A 2021-es Forma-1-es szezont a bahreini téli teszten meglepően gyengén kezdte a Mercedes, Lewis Hamilton kicsúszása miatt még a piros zászlót is be kellett inteni, azonban ahogyan arra számítani lehetett, a világbajnoki címvédő alakulat nagyon gyorsan megoldást talált a problémáira, és az év első 4 versenyéből 3-at meg is nyertek.

A Red Bulltól úgy nyilatkoztak a portugál és a spanyol versenyt követően is, hogy tudták, hogy ez a két pálya a Mercedesnek fog kedvezni, de azt is el kellett ismerniük, hogy a versenytempóban a Mercedes már föléjük is nőtt.

Max Verstappen édesapja, Jos Verstappen is attól tart, hogy könnyedén lehet, hogy a vártnál hamarabb el kell majd engednünk azt a kijelentést, hogy a Red Bull is bajnokesélyes idén.

„A téli tesztet, de még az első, bahreini versenyt követően is úgy nézett ki, hogy a Red Bullnak nagyon jó autója van a Mercedeshez képest. Ők azonban gyorsan megfordították a dolgok állását” – nyilatkozta Verstappen a De Telegraafnak.

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy mennyire dominánsak voltak tavaly. Volt egy pár aerodinamikai változtatás, de ettől még a Mercedes nagyon jó autó maradt, és egyértelműen látható, hogy jobban bánnak a gumikkal. Szerintem ebben az is közrejátszik, hogy Maxnak folyamatosan a limiten kell autóznia, csak hogy tartsa velük a lépést, ezért sokkal jobban fogyasztja a gumikat.”

„A Red Bullnál még nem frusztráltak emiatt, azt mondják, hosszú még a szezon. Én úgy gondolom, hogy a Mercedes az időmérőn is jobb, de Max teljesítménye miatt mégis közel tudnak maradni. A vasárnap látott különbség ott van az autóban szombaton is, ahol ő mindent kiautózik a Red Bullból. Vasárnap is ezt próbálja, de a gumik hamar el szoktak fogyni.”

Még több F1 hír: Ocon szerint Monacóban kihasználhatják legfőbb erősségüket

A Red Bull Helmut Marko elmondás szerint legalább az augusztusi Magyar Nagydíjig fejleszti még az idei autóját, az RB16B-t, és Jos is azon a véleményen van, hogy csak akkor tudják életben tartani az idei esélyeiket, ha minél hamarabb újításokkal szerelik fel az autót, mert addig csak Max képességei miatt veszélyesek a Mercedesre.

„Nézzük a csapattársait, Gasly, Albon, és most Perez, egyikük sem piskóta. Max azonban valami egészen különlegeset nyújt, ezt látják a Red Bullnál is. Lehet, hogy nem kéne ezt mondanom, de egyelőre csak Max miatt tűnik ennyire erősnek a Red Bull.”

„Ha Maxot és Lewist ugyanolyan autóba ültetnénk, tudom, ki lenne a gyorsabb. Reméljük, hogy a Red Bull tényleg a Mercedesszel egyenlő szintre tudja juttatni ahhoz, hogy ezt meg is mutassa.”