Jos Verstappen: Max az ujjait sem tudta mozgatni…

Max Verstappen még csak 23 éves, de már a hetedik Forma-1-es szezonját fogja megkezdeni 2021-ben, a holland pilótának pedig 2023 érvényes a kontraktusa a Red Bull csapatával. Verstappen pályafutása rendkívüli tempóval haladt, hiszen mindössze egy formulaautós szezon után léptették elő az F1-be.

Verstappen fejlődésében nagy szerepet játszott az édesapja, Jos is, aki szintén megfordult a Forma-1-ben, és dobogóra is állhatott. Édesapja keményen bánt Maxszal, ennek kapcsán több történetet is lehetett már hallani, és Jos ezúttal elmesélt még egyet, ami alátámasztja ezt.

Jos a CarNext.com videójában idézte fel, amikor több mint 10 évvel ezelőtt hiába volt hideg az idő, édesapja nem engedte Maxnak, hogy kihagyja a gyakorlást.

„Emlékszem, hogy Max valószínűleg 8-9 éves volt, amikor télen elmentünk egy gokartpályára, és nagyon hideg volt. Max teljesített 10 kört, eközben pedig a teherautó motorja ment, hogy meleg maradjon az utastér.”

„Amikor végzett a 10 körrel, azt mondta, hogy nagyon fázik, én pedig azt válaszoltam, hogy üljön be, hogy felmelegedjen. 3 perccel később nem értettem, hol lehet. Ott ült bent a kocsiban, és azt mondta, hogy még mindig fázik. Én pedig azt mondtam neki, hogy nem érdekel, vezess!”

„Az ujjait sem tudta mozgatni. De ez engem nem érdekelt, mert azt akartam, hogy teszteljen, hiszen én építettem a motorokat és a kasztnikat, és látni akartam az eredményét, azt akartam, hogy haladjunk” – mesélte Jos.

