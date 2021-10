Jos Verstappen: Ezért tud bárhol előzni Max a Forma-1-ben!

Szeptember 30-án lett 24 éves Max Verstappen, akinek idén van először komoly esélye arra, hogy Forma-1-es világbajnok legyen. Ennek kapcsán az édesapja, Jos Verstappen a Speedweeknek nyilatkozva emlékezett vissza a kezdetekre, amikor még nem voltak hatalmas F1-es álmaik:

„Ekkor még nagyon messze volt a Forma-1, hiszen eleinte csak a Benelux államokban versenyzett. Fogalmunk sem volt arról, hogyan teljesítene Max más országbeli pilóták ellen. Ezért kell kilépni a nemzetközi mezőnybe, de ezt csak 12 évesen teheted meg.”

Jos is sikeres autóversenyző volt: 106 F1-es versenyen indult, kétszer dobogóra is állhatott, valamint Le Mans-i 24 órás győzelme van LMP2-es kategóriában, és minél többet akart segíteni a fia karrierjében.

„Próbáltam a lehető legtöbbet tanítani őt, már a gokartos szinten is. Rengeteg területet kell figyelembe venni – magát a vezetést, az előzést, valamint az autó beállítását is. Az előzés egy nagy gondot jelentett számomra, mert rosszul is lehet előzni.”

„Amikor Max időt vesztett egy előzési manővernél, akkor mindig megpróbáltam elmagyarázni neki, hogyan csinálhatta volna jobban. Ezzel egészen odáig mentem, hogy megtiltottam neki, hogy az egyenesekben előzzön, valamint olyan helyeken, ahol túl könnyűnek tűnt az előzés.”

„Azt mondtam neki, hogy csak itt, itt és ott előzhet, máshol nem. És ezek olyan kanyarok voltak, ahol mások nem is támadtak volna. Ez az egyik oka annak, hogy a Forma-1-ben az a benyomásunk lehet, hogy Max bárhol tud előzni. Max évekig edzett erre, és már a gokartos időszakában magáévá tette ezt a képességet.”

Max Verstappen kapcsán sokan a mentális erejét emelik ki – édesapja szerint Max mindig is ilyen volt, és „belülről jövő” nyugodtság jellemző rá, ami mellé erős önbizalom is épült.

„Ő mindig is ilyen volt. Természetesen sok dolgot mondhatsz neki, viszont a belülről jövő nyugodtság a karakteréből ered, erre nem lehet „edzeni”. Tudom, hogy nem könnyű együtt dolgozni velem, és hogy sokat követeltem Maxtól, de ő képes volt elviselni ezt.”

„Mindig is erős volt mentálisan. A számos győzelemmel együtt pedig lépésről lépésre épült fel a hatalmas önbizalma. Amikor ennyire erősen hiszel magadban, akkor az nem tűnik el” – mondta Jos Verstappen.

