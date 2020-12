Jos Verstappen: a fiam ugyanilyen jó lett volna az én időmben is

A Red Bull-pilóta édesapja 1994 és 2003 között versenyzett a Forma–1-ben, amikor a sorozat V8-as és V10-es motorokkal szerelt autói még kevésbé voltak ennyire szofisztikáltak, mint a mai modern gépek.

Kisebbek, könnyebbek és mozgékonyabbak voltak, mint a mostanság használt ultra komplex hibridautók. Ugyan nem voltak olyan gyorsak a pályán, de az akkori autókhoz kellett az izomerő, hogy el lehessen őket vezetni és meg lehessen zabolázni a lóerőket.

Korábbi F1-es riválisa, David Coulthard készített egy interjút a két Verstappennel a CarNext jóvoltából, és a skót arról kérdezte Jost, hogy a fia miként tudott volna boldogulni az ő idejükben.

„Egyértelműen fizikálisabb volt a karjaidnak és hasonlóknak. Idegesebbek voltak az autók. Többet is kellett velük küzdeni, mert nem voltak annyira kiegyensúlyozottak akkoriban. Mindenképpen nagyobb kihívás volt, keményebb” – vélekedik.

„A mostani G-erők viszont magasabbak, mint a mi időnkben. Maxot ismerve azonban úgy gondolom, hogy alkalmazkodott volna az autókhoz.” Fiatalabb Verstappen szerint ez nem egy könnyű kérdés, de a 23 éves pilóta úgy véli, hogy a tehetséget és a képességeket át lehet ültetni, ha azok valóban megvannak.

„Őszintén szólva, ha elég jó vagy, akkor bármilyen autóhoz lehet alkalmazkodni. Ha az egy F1-es autó vagy egy GT-autó, neked csak alkalmazkodni kell az adott helyzethet. Még most is egyébként, én 2015-ben kezdtem, és az akkori autók is elég mások voltak, mint manapság. A vezetés is eltérő volt, de remélhetőleg tudsz hozzá igazodni.”

Coulthard arra is kitért, hogy szerinte az évezred eleji autókkal nehezebb volt versenyezni is, vagy legalábbis nagyobb erőre és kitartásra volt szükség a versenyzők részéről, mint a mostani generációnak.

„Néha igazán nehéz dolgom volt” – ismerte el Jos. „Brazília volt a legkeményebb számomra. Nem volt szervokormány, és az óramutató járásával ellentétesen mentünk; durva volt. Elfáradt a nyakad, a vállad, én alig bírtam menni a futam után.”

Idősebb Verstappen azért azt is elismerte, hogy a mai pilóták sokkal felkészültebbek fizikailag, mint ő valaha is volt. „Nekem nem volt otthon egy edzőm, mindig magamra voltam utalva. Egyáltalán nem volt olyan profi az egész, mint manapság.”

Coulthard ezek után megjegyezte, hogy Max Verstappen szinte sosem néz ki úgy egy futam után, mintha nagyon leterhelte volna őt a dolog. „Az F3-ban sem szenvedtem sosem. A szervo persze rengeteg segít, mert így sokkal kevésbé kell igénybe venni a vállakat, mert amikor azok elfáradnak, akkor az hatással van a nyakadra, szóval mindenképpen segítség.”

„Az is közrejátszik, ahogyan a nyakamat edzem mostanság, megvan hozzá a megfelelő felszerelés, amely igazán jól működik. Néhány ember egyszerűen csak többet küzd a nyakával, még akkor is, ha sokat edzel rá.”

„A nyakad hosszán és persze a fejed súlyán is múlik. Ezek befolyásolják a dolgokat, de szerencsére én rendben vagyok ilyen téren” – zárta Max Verstappen, aki tehát édesapja szerint megállta volna a helyét az F1-ben 20-25 évvel ezelőtt is.

