Jos Verstappen: A fiam az én időmben is remekül teljesített volna!

Jos Verstappen Forma-1-es karrierje során megjárta a Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows és Minardi istállót. Jos tehát tudja, miről beszél, amikor azt mondja, hogy az 1990-es és a 2000-es évek F1-es autói teljesen más „szörnyetegek” voltak, mint a mostani generáció által használt versenygépek.

A legfőbb különbség talán az erőforrásokban mutatkozik meg, de a vezethetőséget tekintve is jelentős a különbség: ha megnézünk néhány fedélzeti kamerás felvételt, látható, hogy a különböző technológiai rásegítések nélkül futó régi autóknál a pilótáknak milyen nagy szerepük volt abban, hogy az autót a megfelelő íveken tartsák.

Jos Verstappen fia a modern kori Forma egyik legnagyobb sztárja, a Red Bull színeiben 10 futamgyőzelmet tudhat a neve mellett, és ha együtt versenyeztek volna, Jos szerint Max akkor is megállta volna a helyét, remekül alkalmazkodott volna a körülményekhez.

„Sokkal inkább a fizikális igénybevételről szólt, a karjaidnak és mindenednek. Szerintem sokkal idegesebbek voltak (az autók). Többet harcoltunk velünk, mert nem voltak annyira kiegyensúlyozottak” – idézi a Nextgen-Auto.com az idősebb Verstappent.

„Nehezebb volt a mi korunkban, de a modern F1-es autóknál tapasztalt G-erők sokkal magasabbak, mint a mi időnkben voltak. Ismerve Maxet, tudom, hogy az én időmben futó autókhoz is alkalmazkodott volna.”

„Nagyon sok bajom volt néha. Brazília volt a legnehezebb, nem volt szervokormányom, az óramutató járásával ellentétes pálya volt, nagyon nehéznek bizonyult. Mivel a nyakad elfárad, a vállaid elfáradnak, alig bírtam mozogni a verseny után.”

„Nem volt gépem otthon edzeni, a saját gyakorlataimra támaszkodtam, és ez nem volt olyan professzionális, mint amit ők csinálnak” – tért ki Verstappen arra, hogy a mai modern Forma-1-ben saját edzővel készülhetnek a pilóták nagyon jól felszerelt környezetben.

„Az autók most is különböznek azoktól, mint amilyenek 2015-ben voltak” – tért ki Jos arra, hogy fiának már hozzá kellett szoknia néhány autóval kapcsolatos változáshoz. „Ez más, és a vezetés módja is más, de mindig alkalmazkodsz.”

Max elmondása szerint még az F3-ban sem érzett különösebb fáradságot, elsősorban a szervokormány miatt, ami nagy segítséget nyújtott vezetés közben, és persze a nyakedzésre vonatkozó gyakorlatok miatt, melyeket a felkészülése során végzett.

„Még az F3-ban sem igazán küzdöttem soha. De természetesen a szervokormány sokat segít, sok erőhatást levesz a vállakról, és amikor a vállak fáradtak, akkor ez átmegy a nyakadra is, szóval ez sokat segít” – magyarázta Max.

„Azt is gondolom, hogy a nyakizmokkal kapcsolatos edzés nagyon hatékony. Néhány embernek nagyobb gondjai vannak a nyakával, még akkor is, ha edzenek rá sokat, ez attól is függ, hogy milyen hosszú (a nyak), és természetes a fejed súlyától is. Ez mind különbséget tesz, de szerencsére nincs ezzel problémám.”

