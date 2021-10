Jordan szerint Norris lehet Nagy-Britannia következő világbajnoka

A Forma–1 jelenleg remekül áll a tehetségek szempontjából. Számos fiatal pilóta kerül egyre feljebb a ranglétrán, és egyre többüket látni már dobogóra állni, esetleg futamgyőzelmet is szerezni. A kérdés csak az, melyikük futhat majd be leghamarabb?

Jordan szót ejtett Pierre Gaslyról és Esteban Oconról is, de amikor a következő brit világbajnok került szóba, ő George Russell helyet inkább Lando Norris nevét mondta. „Kedvelem Norrist, szerintem nagyon különleges pilóta” – mondta az ír az F1 Nation egy korábbi epizódjában.

„Nehéz megmondani, hogy Hamiltonon és Verstappenen kívül ki lehet még befutó. Én személy szerint nagy rajongója voltam Oconnak, amikor még a Force Indiánál ment. Láthattuk Magyarországon, hogy milyen profi munkát tud végezni, hiszen a nagy nyomás ellenére is remekül teljesített.”

Még több F1 hír: De Vries még mindig nem tudja, mi lesz vele 2022-ben

„Persze Alonso is segített neki, meg a körülmények is úgy alakultak, de hogy felérhet a két legjobbhoz? Nem, szerintem most még nem. Nagyon kevesen vannak, akik közel tudnak kerülni Maxhoz és Lewishoz, és a szememben Norris az egyik ilyen.”

„Ha egy újabb világbajnokot kéne keresni Nagy-Britanniában, akkor Lando Norrisra esne a választásom.” Jordan egyébként maga is szeretett fiatalokkal dolgozni, elég csak Michael Schumacher bemutatkozására gondolni. A német legenda fia, Mick idéntől már az F1-ben vezet, de a Haas gyengeségei miatt túl sokat még nem tudott mutatni magából.

Az egykori csapatvezető szerint azonban még túl korai lenne kontrasztot felállítani közte és édesapja között, hiszen még nem láttunk eleget ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, a Haas versenyzője mekkora sikereket érhet majd el a királykategóriában.

Hamilton örülne, ha a Mercedesből ismét ezüst nyíl lenne