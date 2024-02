Jordan: Már így is óriási károkat okozott a Horner-ügy

Továbbra sem került pont a Christian Horner-ügy végére azok után, hogy a csapatfőnököt házon belül „helytelen viselkedés” címszó alatt vizsgálják. Mint ismert, Horner a feltételezések szerint az egyik női alkalmazottjával bánt manipulatív módon, ebben kell tisztáznia magát.

Eleinte úgy tűnt, hogy az egyetlen kiút Horner számára a lemondás, ugyanis az előzetes hírek szerint a Red Bull vezetősége nem akarta, hogy az új autójuk bemutatóját egy ilyen kellemetlen incidens árnyékolja be.

Később aztán Horner mégis ott volt Silverstone-ban, majd az autóbemutatón is, és továbbra is ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy ártatlan. Egyes információk szerint a héten végre döntés születik, ám az egykori csapattulajdonos szerint a károk így is jelentősek.

„Sok rossz döntést láttam már” – jelentette ki Eddie Jordan az F1 Insidernek, mikor Christian Horner ügyéről kérdezték. „De a Red Bull helyzete a legabszurdabb, amit valaha láttam” – tette hozzá az egykori csapatfőnök.

„Természetesen Hornert megilleti az ártatlanság vélelme, de komolyan hiszi bárki is, hogy az alkalmazott a semmiből szedte a vádakat? Ha Horner ártatlan, akkor ő bűnös? A Red Bull imidzsének már így is óriási a kára. Valakinek most már meg kell húznia a gyeplőt.”

És hogy milyen időjárás várható a Bahreini Nagydíjon? Esővel ugyan nem kell számolni, ugyanakkor az erős szél komolyan megnehezítheti a pilóták dolgát.