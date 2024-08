Jordan Hamilton sikereiről: Most már a Mercedesre koncentrál

Elsősorban az időmérő edzésen küszködött Lewis Hamilton az idei szezonban, hiszen George Russell egykörös tempójára nem volt ellenszere a hétszeres bajnoknak. Habár a futamon közelebb voltak egymáshoz a riválisok, a fiatalabbik brit szerezte meg a Mercedes első idei sikerét idén.

Később aztán Hamilton előbb Silverstone-ban, majd a Belga Nagydíjon is odaért az első helyre, igaz, mindkettő győzelemhez kellett egy kis szerencse is. Ennek ellenére sokan úgy vélik, hogy Hamilton eleinte a Ferrarira koncentrált, ám most már a Mercedesre fordítja a figyelmét, ezért „támadt fel.”

„Lewis, azt hiszem, az év elején minden kétséget kizáróan eléggé arra koncentrált, hogy a Ferrarihoz csatlakozzon” – vélekedett Jordan a Formula For Success podcastjában Hamilton gyengébb szezonkezdéséről.

„Arra összpontosított, hogy a megfelelő embereket szerezze meg, és biztosítsa, hogy Fred Vasseur a fedélzeten legyen a legjobbakkal” – elemezte Hamilton hozzáállását a bejelentést követő időszakról az egykori csapatvezetők.

„Nagy csapat lesz jövőre, és nagyon örülni fognak Lewis újbóli felbukkanásának. A Ferrari hihetetlenül erős lesz, mert szerintem Lewis újra a régi kerékvágásban van, és most már a jövő évi bajnoki küzdelemre figyel.”

Mint ismert, Hamilton a Ferrarinál Charles Leclerc csapattársa lesz, míg a maranellóiak jelenlegi pilótája, Carlos Sainz a Williamsnél folytatja tovább a pályafutását.

