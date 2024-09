Jordan: Antonelli "nem érdemelte ki" a Mercedes ülését

A Mercedes az Olasz Nagydíj hétvégéje alatt jelentette be, hogy Antonelli a pilótájuk és George Russell csapattársa lesz. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben, mindössze 18 évesen mutatkozik majd be a Forma-1-ben, ezzel lehetősége lesz a sportág legfiatalabb futamgyőztesi rekordjának megdöntésére.

A Mercedes más lehetőségeket, többek között Carlos Sainzot is vizsgálta és arra is vártak, Max Verstappen hogyan dönt a jövőjéről, mielőtt Antonellire esett a választásuk. A Formula for Success podcast legújabb epizódjában az önmagáról elnevezett csapat egykori tulajdonosa, Jordan megkérdőjelezte ezt a döntést:

„Mindig is mondtam, szerintem túl nagy a nyomás a Mercedesnél Kiminek már a bemutatkozásán, az első körein is. És valóban így volt. Kipördült, jó nagy kárt tett az autóban. Továbbra is tartom, hogy Kiminek van helye, de nem a Mercedesben. Ezt leszögezem. Nem érdekel, milyen gyors. Olyan helyre kellene küldeni, ahol Totónak és a csapatnak lesz lehetősége felmérni őt. Én így gondolom.”

Műsorvezetőtársa, David Coulthard Verstappen Forma-1-es karrierjét hozta fel, mely 2015-ben a Toro Rossóban kezdődött, mielőtt a Red Bullhoz ment volna. Jordan szerint a Mercedesnek hasonló megközelítést kell alkalmaznia Antonellivel: „Pontosan így kéne lennie. Max a Toro Rossóban. Kimi Antonellinek a Williamsben kellene versenyeznie, Toto el tudná intézni. Már mióta ezt mondom.”

„Emlékszem, mit mondott mindig Bernie Ecclestone arról, ha valami pénzt vagy valami ilyesmit követelt. Érdemeld ki. Ennyit mondott. Egyelőre nem érzem úgy, hogy Antonelli ezt kiérdemelte. Nem tudok benne teljesen megbízni. Bocsi, srácok.”

Joe Saward újságíró szerint azonban egy rivális már Olaszországban felfigyelt a fiatal pilótára, erről itt írtunk.