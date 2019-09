Jönnek a futballban használatos "sárga lapok" a Forma-1-ben

A fekete-fehér zászló a motorsport minden kategóriájában megtalálható és az FIA Nemzetközi Sportkódexe határozza meg azt, hogy azt csak egyszer kell-e megjeleníteni és figyelmeztetni az adott versenyzőt a sportszerűtlen magatartása miatt. Az elmúlt hétvégén a Belga Nagydíjon azonban ismét téma volt a jelzés használata, amire legutóbb Malajziában volt példaLewis Hamiltonnal szemben még Vitaly Petrov kapcsán. Ez volt az a bizonyos jelenet, amikor az akkor még McLarennél versenyző ide-oda cikázott az orosz előtt.

Később a figyelmeztetés kikopott, és Charlie Whiting, az FIA korábbi és azóta elhunyt versenyigazgatója általában a rádióüzeneteket preferálta a csapatok számára, hogy figyelmeztessék őket a versenyszabályzás során észlelt szabálysértések kapcsán. Masi azonban hasznos eszköznek látja a zászló használatát, különösképpen a nyilvános figyelmeztetésekkel, amit mindenki látni fog.

A csapatokkal folytatott párbeszédek után Spában a rendszer ismét hivatalosan bevezetésre került. A szövetség elmondta a versenyzőknek, hogy akkor fogják ezt használni, ha a 4-es kanyarnál három alkalommal is szélesre veszik az ívet, behajtván ezzel a bukótér területére, valamint bemozdulnak a fékezési zóna ideje alatt az adott társuk ellen. A pilóták a 4-es kanyarnál hozott szabályt tiszteletben is tartották, és nem volt szükséges a zászló használata.

Ugyanakkor a rajt-célvonalnál a fénypanelen megjelent a zászló, amit arra használtak, hogy figyelmeztessék Pierre Gaslyt a fékezési zónában történő bemozdulásra a verseny alatt. Masi a lapunk kérdésére elmondta, a fekete-fehér zászló olyasvalami, ami a sportszerűtlenségre hívja fel a figyelmet, melyet 2010 óta nem használtak. Az új versenyigazgató azonban ezen is változtatni akart, és azt meg is tette a sportigazgatókkal folytatott megbeszélések eredményeként.

Masi elárulta, az egyik oka annak, hogy eddig nem használták a zászlót, az volt, hogy egyszerűen „megfeledkeztek róla”, mivel a megbeszélések során senki sem tudott reális okot felhozni arra, hogy a rendszer miért volt közel 10 évig inaktív. Az FIA szakembere azt is elárulta, hogy minden versenyizgató és a mezőnyben szereplő összes pilóta támogatja a zászló használatát.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images