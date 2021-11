Jön a szezon lezárása, felkészülnek a szárnysegédek

Katarban a két éllovas a saját csatáját vívta. A márkatársak pedig a középmezőnyben ragadtak a futam első harmadában, és mire felértek mögéjük, Verstappennék már annyira elhúztak, hogy egy ingyen kerékcserét is megengedhettek maguknak.

Ettől függetlenül Perez és Valtteri Bottas szerepe most minden eddiginél fontosabb. Ahhoz talán nem feltétlenül van meg a sebességük, hogy legyőzzék a rivális első számú pilótáját, de ahogy korábban is láthattuk, ha nem szakadnak le róluk annyira, akkor stratégiai szempontból befolyásolhatják az eseményeket.

Sokszor például a leggyorsabb kört igyekeztek elvenni a mások elől, és ha arra kerül a sor, akkor csapatuk fel is fogja áldozni őket. Bottas idén eddig háromszor szerezte meg Verstappen elől, Perez pedig kétszer csente el az extra pontot.

Még több F1 hír: Wolff: motiváltabbak vagyunk, mint korábban bármikor

A két szárnysegéd helyzete azonban merőben eltér jelenleg. Miközben Bottas távozni kényszerül a Mercedestől, Perezzel már viszonylag hamar új megállapodást kötöttek, ennek pedig több oka is van.

Egyrészről 2022 előtt szerették volna, ha két tapasztalt pilóta van az autójukban, másrészről pedig a kiélezett bajnokságban nem biztos, hogy a legjobb lett volna, ha Pereznek folyamatosan az üléséért kell izgulnia.

„Leültünk a nyári szünet alatt, és rájöttünk, hogy egy jobb Checót kapunk, ha biztonságot adunk neki. Az idény második fele pedig minket igazol. Checo valóban jobban teljesít” – mondta Christian Horner csapatfőnök.

A pontokból ez mondjuk nem feltétlenül szűrhető le, hiszen Perez a szerződéshosszabbítása előtt 9,45 pontot gyűjtött futamonként, azóta pedig 9,55-öt. Az utóbbi időben viszont volt egy három futamon át tartó dobogós sorozata, ez pedig sokat segített a Red Bullnak közelíteni a konstruktőriben.

A mexikóit viszont párszor csapata is cserben hagyta, legyen szó rossz időzítésről egy kvalifikáción vagy stratégiai hibákról a futamon. Perez viszont magabiztosabbá vált a futamokon. Ő mutatta be a legtöbb előzést Zandvoortban, Monzában és Katarban is, a kerék a kerék elleni csatákban pedig határozottabbnak tűnik, mint a sokszor hezitáló Bottas.

Pereznek elsősorban továbbra is az időmérőkkel van gondja, és átlagban három-nyolc tizeddel kap ki Verstappentől, ha pedig rosszul sülnek el a dolgok, akkor még a Q3-ba sem tud bejutni. Ennek viszont köze van az RB16B sajátosságaihoz is, amelyekkel legtöbbször csak a holland tud boldogulni.

Most viszont már csak két verseny van hátra, és minden eddiginél nagyobb teher hárul Perezékre is. Most már nincs helye elszúrt köröknek, Q2-es kieséseknek, középmezőnybe beragadásnak, mert ha van rá lehetőség, akkor pontokat kell elvenni a másik istálló bajnoki esélyesétől.

Prost egy sokkal gyorsabb Ricciardót várt a McLarennél