Jön a McLaren-Ford? A Red Bull motorrészlegén járt Zak Brown

A The Independent számolt be arról, hogy a McLaren vezérigazgató Zak Brown február elején a Red Bull Milton Keynes-i gyárában járt és előzetes tárgyalásokat folytatott a címvédővel. A Red Bull jelenleg Honda motorokat használ, de már dolgoznak saját motorrészlegükön – a Red Bull Powertrainsen -, mely a Ford segítségével magukat és az AlphaTaurit is ellátja erőforrásokkal.

A McLarennek jelenleg a Mercedes a motorszállítója, ez a megállapodás 2025 végén jár le a tervek szerint. A wokingi gárda vélhetően felméri a lehetőségeit 2026-ra és arról is szóltak pletykák korábban, hogy a Hondát is megkeresték.

„Nagyon elégedettek vagyunk a Mercedesszel. Van még időnk dönteni, hogy 2026-tól mit akarunk, de szerintem izgalmas, hogy a Forma-1-be ennyi gyártó be akar szállni” – mondta Brown a McLaren múlt heti bemutatóján.

„Ez mutatja a sportág növekedését és azt, mennyien izgatottak miatta. Andrea (Stella, csapatfőnök – a szerk.) és én lassan el is kezdtük vizsgálni a dolgokat, nem kapkodunk és elégedettek vagyunk a Mercedesszel, de az elkövetkező egy évben megnézzük a lehetőségeket, mielőtt döntést hoznánk.”

A McLaren és a Red Bull közötti szövetség meglepő fejlemény lenne, ugyanis Brown és a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner között meglehetősen hűvös a viszony, tavaly, az Amerikai Nagydíj alkalmával utóbbi ki is kelt az amerikai szakember ellen, amiért írt egy levelet az FIA-nak, csalással vádolva a 2022-es konstruktőri bajnokot.

A McLarennek egyébként megvolt az idei autó bejáratása, ezt követően Lando Norris értékelt elégedetten.