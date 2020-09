Jól van hatalmas balesete után Charles Leclerc

Charles Leclerc a 13. helyről indult az Olasz Nagydíjon és komolyan küszködött, nem tudta tartani Kimi Raikkönen Alfa Romeójának a tempóját sem. Mielőtt el kellett volna kezdenie kivédeni Giovinazzi támadásait is, inkább kijött a bokszba kemény keverékekért.

Ezután indultak be az események, mivel Kevin Magnussen Haasa megállt a bokszutca bejáratánál. Ennek következtében egy olyan láncreakció indult be, aminek végén Charles Leclerc a hatodik helyen találta magát, majd mindkét Alfa mellett el tudott menni.

Ezután azonban gyorsan véget ért a versenye. A Parabolicában a kigyorsításnál, vélhetően a még be nem melegedett kemény keverékek és a leszorítóerő nélküli SF-1000-es hathatós segítségével kb. 220 km/h-val rohant a falba.

A Skynak a fiatal pilóta így nyilatkozott: „Hogy túl sokat kértem-e az autótól? Nem igazán hiszem. Lehet, elvégre mégis a falban kötött ki. A maximumot adtam, ennyi. Az autót egyébként nagyon nehéz volt vezetni, hibáztam egyet… Egyértelmű, hogy fejlődnünk kell.”

Spa után Monzában sem sikerült pontot szerezniük, így a Ferrarit a Renault is megelőzte a csapatversenyben és az AlphaTauri is igen közel került Pierre Gasly győzelmének köszönhetően (akinek Leclerc már személyesen gratulált is).

„Kétségtelen, hogy egy igen kemény pillanatot élünk meg most, remélhetőleg Mugello jobban fog sikerülni. Van három-négy napom felépülni, bár amúgy elég jól érzem magam fizikailag.” – tette hozzá Leclerc.

