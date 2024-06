„Jól nézne ki ezüstben” – a Mercedes vezérigazgatója Verstappen lehetséges megszerzéséről

Toto Wolff többször is nyíltan beszélt arról, hogy nagyon szívesen leigazolnák a hollandot az idény végén távozó Lewis Hamilton helyére. Ehhez persze az is kéne, hogy a csapat jobb teljesítményt nyújtson, de az utóbbi időben elért fejlődés és annak az esélye, hogy 2026-ban ismét a Mercedesé lehet a legjobb erőforrás, talán gondolkodóba ejtheti Verstappent.

Most a márka vezérigazgatója, Olla Källenius öntött ismét némi olajat a tűzre azzal, hogy a német Skynak elmondta, ő nagyon is el tudná képzelni a háromszoros bajnokot az F1-es csapatuknál.

„A legjobb versenyző a legjobb autóban akar ülni, nekünk pedig az a feladatunk, hogy a legjobb csomaggal álljunk elő. 2026-ban új lapokat osztanak majd. Új erőviszonyok és új szabályok. Ez is egy lehetőség. Ki tudja? Max viszont jól nézne ki ezüstben, nem igaz?” – mondta sejtelmesen Källenius.

Wolffot aztán a Spanyol Nagydíjat követően megkérdezték, tárgyalnak-e Verstappennel: „Nem, ezen a ponton nem zajlanak egyeztetések, mivel elsősorban saját magunkra és az autó javítására kell figyelnünk.” Hogy a Mercedes utóbbi hetekben látott előrelépése segíthet-e nekik Verstappen megszerzésében, arról Wolff nem igazán akart beszélni.

„Az a legfontosabb, hogy csapatként a versenyzőkkel, Lewisszal és George-dzsal együtt javulnunk kell, és remélhetőleg a folytatásban gyakrabban állhatunk dobogóra, egy ponton túl pedig már a futamgyőzelem is összejöhet. Ha pedig jó autód van, akkor a jó versenyzők jönni akarnak.”

A csapatfőnök emellett tagadta, hogy már megállapodtak volna Andrea Kimi Antonellivel a következő szezonra. „Ahogy mondtam, a lehető legtovább akarunk várni a döntéssel, mert ki tudja, mi történhet.” Volt azonban egy személy, akit ismételten nem igazán nyűgözött le, hogy a Mercedes vezetősége Verstappen lehetséges megszerzéséről beszél: ő Christian Horner.

A brit szerint pilótájuk nem fog eligazolni. „Egyértelmű, hogy hol lesz Max a következő idényben: nálunk. Toto még mindig erről beszél? Igen? Mit mondott?” Amikor elmondták neki, hogy Wolff szerint nem beszélnek Verstappennel, Horner így reagált: „Azt mondta, nincsenek egyeztetések? Tehát beszélnek, de közben mégsem beszélnek!”

