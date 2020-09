Jól áll Mick Schumacher szénája honfitársa szerint

Mick Schumacher idei első F2-es győzelme nem is jöhetett volna jobbkor: a legendás Monzában, ami a hétszeres világbajnok édesapja nevével örökre összekötődő Ferrari hazai pályája.

A 21 éves versenyző számára különleges jelentőséggel bírt, hogy éppen Monzában aratta idei első diadalát. „Remek érzés. A Ferrari juniorjaként győzni Monzában igazán különleges.” – nyilatkozta a fiatal német.

Győzelme azonban nem csak a mának, hanem a jövőnek is szólt. Az F1 első számú nevelőszériájában eltöltött második szezonjában Mick Schumacher azért küzd, hogy kivívja helyét az autósport királykategóriájában. Mostani győzelmének köszönhetően a Prema német versenyzője kedvező helyzetből várhatja a szezon hajráját.

A 24 futamos bajnokság 16. versenye után Schumacher 143 pontjával az összetett második helyén áll a 149 pontos Callum Ilott mögött. A harmadik helyen Schumacher csapattársa, a 140 pontos orosz Robert Shwartzman áll.

Érdekes, hogy mindhárom versenyző a Ferrari versenyzői akadémiájának a tagja, a céljuk pedig ugyanaz: a Forma-1.

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Nick Heidfeld szerint Schumacher jó pozícióban van a jövőt illetően. „Második évét futja az F2-ben. Jól kezdte az évet, szombati győzelmével és vasárnapi dobogójával pedig bebizonyította, milyen fejlődésen ment keresztül.” – írta Heidfeld saját rovatában.

Mick Schumacher, Prema Racing celebrates on the podium with the trophy

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images