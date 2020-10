Jól alakult az FIA és a versenyzők megbeszélése a Mugellóban történtekkel kapcsolatban

Az orosz hétvége pénteki napjának estéjén sor került egy megbeszélésre, mely során a balesetet és az azt körülvevő körülményeket beszélték meg, és minden pilóta kifejthette a véleményét az esettel kapcsolatban.

Az egyik fő beszédtéma az volt, hogy milyen későn kellene a Safety Car lámpáinak kialudnia egy újraindítás alkalmával, emellett még a nagyon messzire elhelyezett kontrolvonal is szóba került.

A végkövetkeztetés szerint egy produktív megbeszélés zajlott, és minden fél egyetértett abban, hogy egyedi körülmények is közrejátszottak Mugellóban. A GPDA, vagyis a versenyzők érdekvédelmi szervezete még korábban küldött egy levelet Masinak, melyben kifejtették, hogy együtt szeretnének dolgozni azon, hogy ne fordulhasson ismét elő hasonló szituáció.

Még több F1 hír: Szabad hétvége? Max Verstappen inkább nemet mond rá…

„Úgy érzem, hogy megbeszéltük a legfőbb pontokat és minden mást, amit még tisztázni akartunk a többi pilótával és az FIA-val. És véleményem szerint igazán jó következtetésekre jutottunk” – mesélte Carlos Sainz, a baleset egyik kárvallottja.

„Az FIA és a versenyzők kölcsönösen segíteni fogják egymást, hogy biztosan ne fordulhasson elő ismét ehhez hasonló szituáció. Szóval én tényleg örülök a megbeszélésnek és a levont tanulságoknak is.”

„Szerintem voltak más dolgok is, amelyeket néhány másik pilóta tehetett volna a baleset elkerülése érdekében. Néhány versenyzői hiba és az FIA keze is benne volt ebben az incidensben. Ha összefogunk, akkor jóval jobb helyzetet tudunk majd teremteni.”

„Azt is észben kell tartanunk, hogy Mugello egy igazán egyedi helyszín, az újraindítás is más, és a helyzet nem ismételné meg önmagát mondjuk Szocsiban. Tehát az egy teljesen egyedi eset volt, amelyről úgy érzem, hogy mindenki jobb munkát is végezhetett volna.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 anDrivers Kevin Magnussen, Haas VF-20 crash Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Mindenki rájött, hogy mennyire veszélyes volt az egész szituáció, és biztos vagyok benne, hogy mindenki minden tőle telhetőt megtesz majd azért, hogy nem történhessen meg ismét ez a dolog” – zárta gondolatát Sainz.

Az AlphaTauri pilótája, Pierre Gasly is csak ismételni tudta Sainz szavait, és ő is elmondta, hogy pozitív megbeszéléseken vannak túl, és tudják, hogy Mugello egy különleges pálya volt bizonyos szempontból, és ha legközelebb is esetleg ellátogatnának oda, akkor már máshogy csinálnák.

„Szerintem mindenki ugyanabba az irányba húz. Mindenki egyetértett abban, hogy mi történt, és hogy mit lehetne jobban is csinálni. Michael Masi, Ross Brawn és a pilóták is arra törekednek, hogy a biztonságot javítsuk, de a jó show se maradjon el” – tette még hozzá a GPDA egyik igazgatója, Romain Grosjean.

A Haas továbbra sem akarja eladni F1-es csapatát senkinek.

#ThinkingForward - Mark Miles