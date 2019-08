Jöhetnek a „mini-nagydíjak” a Forma-1-ben?

Az FIA és a Forma-1 vezetősége tovább vizsgálja annak lehetőségét, miként lehetne izgalmasabbá tenni a versenyhétvégéket. Az utóbbi években egyes nagydíjak túlságosan is ellaposodtak, a nézők panaszkodni kezdtek, ezért az illetékesek most azon gondolkodnak, hogyan tudnák újra behozni a wow-faktort a száguldó cirkuszba.

Az egyik ehhez kapcsolódó ötlet a tankolás visszahozatala volt, ám mindez még nagyon gyerekcipőben jár, ráadásul többen is ellenzik, így korántsem biztos, hogy lesz belőle valami.

A másik, egy fokkal érdekesebbnek tűnő előterjesztés szerint 2021-től négy alkalommal is mini-nagydíjakat rendeznének az időmérő edzés helyett.

Amennyiben a tervezetet jóváhagyják, úgy a statisztikák alapján legunalmasabb versenyhétvégéket produkáló nagydíjakat jelölnék ki a 100 kilométeres futamokra, melyek végeredménye három kiütéses forduló után a vasárnapi futam rajtrácsát is meghatározná. Ezeket olyan pályákon valósulhatnának meg, ahol az előzések nem lehetetlenek, de nehezek: Sanghaj, Barcelona és Paul Ricard is szerepel a listán, valamint talán Zandvoort is a jövőre visszatérő Holland Nagydíjjal.

Ezzel szemben Monacóban, vagy Szingapúrban, a legtöbb más pályához hasonlóan az eddig bevált rendszer érvényesülne. Gondoljunk csak arra, hogy Monacóban milyen lenne egy fordított rajtrács... Igencsak tisztességtelen lenne a mezőny egyes tagjaival szemben, akiknek minimális, vagy még annál is kevesebb esélyük lenne az előzésre.

Mielőtt ez megtörténik, van még néhány kérdés, amiket tisztázni kell. Ilyen például az, hogy mi történik baleset esetén, vagy mi van, ha szombaton esik, és vasárnap száraz az idő, vagy épp fordítva? További gondot jelenthet, hogy adott esetben a rendszer sikeressége miatt más szervezők is átvennék a programot, így inkább szombati sprintversenyeket rendeznének az időmérők helyett.

Ross Brawn a Sky Spots F1 kérdésére elmondta, ezek a változtatások egyelőre csak tervek, és később lehetségesnek tartják azt, hogy 25 futamuk legyen egy évben, ehhez hasonlóan átalakítván a programokat, kevesebb teszteléssel, több akcióval, amivel költségeket spórolhatnának meg a csapatok, hiszen jelenleg három szabadedzést is rendeznek egy hétvégén.

