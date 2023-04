Jöhet az észszerűsítés: visszatérhetnek a Red Bull-klón AlphaTaurik?

A 2022-es technikai szabályváltozás után teljesen eltérően alakult a Red Bull-birodalom két Forma-1-es csapatának sorsa. Míg a Red Bull Racing domináns előnnyel nyerte a 2022-es szezont és jó úton haladnak afelé, hogy ezt megismételjék 2023-ban is, a 2020-ban még futamgyőztes, 2021-ben pedig történelmének legerősebb szezonját teljesítő AlphaTauri lesüllyedt a középmezőny bugyraiba.

Miután tavaly a konstruktőri bajnokság 9. helyén végeztek, idén pedig eddig a mezőny leglassabb autójával versenyeztek, Franz Tost csapatfőnök kicsit is ábrándult a csapatából, és meglepően nyíltan jelentette ki a sajátos osztrák humorával, hogy „nem bízik” a mérnökeiben.

Nem véletlen, hogy az év elején a csapat helyzete felkeltette a Red Bull sport projektjeiért felelős új igazgatójának, Oliver Mintzlaffnak figyelmét, aki jogosan vethette a fel a kérdést, hogy pontosan miért finanszírozzák az AlphaTauri független – de rossz – munkáját, amikor sokkal több alkatrészt vehetnének át a testvércsapat Red Bulltól.

Annak ellenére, hogy közös tulajdonosuk van, az AlphaTauri kevesebb alkatrészt vásárol a Red Bulltól, mint a Haas a Ferraritól. A 2023-as autóban csak a motor, sebességváltó, a hátsó felfüggesztés elemei közösek a két autóban.

A The Race értesülései szerint a „pazarlást” a Red Bull vezetősége is megelégelte, és a jövőben ismét több Red Bull-alkatrészt fog átvenni az AlphaTauri a Red Bull Racingtől, így például a világbajnok alakulat sajátos, vonórudas első felfüggesztését is.

Ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy ismét megkülönbözhetetlenek lesznek a Red Bullok és az AlphaTaurik, ahogyan azt 2009 előtt láthattuk. A technikai szabályzat értelmében minden aerodinamikai felületet saját maguknak kell megterveznie a csapatoknak, de a stabilabb aero platform így is hathatós segítséget jelenthet majd a küszködő olasz-brit csapatnak.

A brit szaklap azt is megjegyzi, hogy az AlphaTauri átszervezte az aerodinamikai részlegét is több menesztéssel és igazolással, azonban ezzel kapcsolatban további részletek nem derültek ki.

Az AlphaTauri már az Ausztrál Nagydíjra új padlólemezzel érkezett, de Jody Egginton technikai igazgató elmondás szerint még „5-6” fejlesztési csomaggal készülnek csak a padlólemezre.