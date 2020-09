Jöhet az Alpine, de nem Abiteboul döntése lesz

Abiteboul lett a vezetője egy új üzleti egységnek, melynek feladata, hogy egy stratégiát kidolgozva népszerűsítsék az Alpine márkanevet. Az új szerepkörét a jelenlegi feladatai mellett fogja ellátni.

A Renault döntése, miszerint elő szeretnék mozdítani az Alpine-t mint önálló márkát, máris különböző spekulációkat indított el arról, hogy a sportautógyártó ismét nekikezdhet a motorsportos tevékenységének, és akár a neve is visszakerülhet az F1-be. Az egyik lehetőséget az jelentené, ha 2021-től Alpine Renault-nak neveznék az enstone-i alakulatot.

Az Olasz Nagydíj helyszínén Abiteboul elmondta, hogy a Renault végső döntése az Alpine-nal kapcsolatban, beleértve az F1-es csapat lehetséges átnevezését is, a cég ügyvezető igazgatójának, Luca de Meonak a kezében van.

„Ezekre nem tudok válaszolni. Ez a cég stratégiájától függ, és az igazgatót kérdezzék erről. Az én rövid véleményem az, hogy az új Concorde-egyezmény miatt végre lehetőségünk van egy stabil Forma–1-es platform, egy remek marketingplatform megteremtésére.”

„Az, hogy miként szeretnénk ezeket a lehetőségeket kihasználni, Luca de Meo döntésén múlik. Rugalmas platformunk van, és különböző márkákkal rendelkezünk. Észszerűen kell majd gondolkoznunk, ha megnézzük a csoport pénzügyi helyzetét. Optimalizálni kell a dolgokat, de először meg kell határozni a stratégiát, és nem az én feladatom ezt felfedni.”

Abiteboul szerint de Meonak nagy elvárásai vannak az Alpine-nal kapcsolatban, ami vélhetően ahhoz vezet majd, hogy több területen is jelentősen növelik majd az aktivitást, majd hozzátette: „ehhez egy szervezetre van szükség. Egy mérnöki részlegre, egy termékekkel foglalkozó részlegre, valamint eladási és kommunikációs divízióra is.”

„Én ezt szeretem csinálni, és ezt tettem a Renault csapatánál is, felépítettem az infrastruktúrát és a platformot.” A francia azt is hangsúlyozta, hogy az Alpine-nál betöltött szerepe valószínűleg csak átmenetei lesz, és nem merült fel, hogy esetleg ne ő vezetné tovább a Renault F1-es tevékenységeit.

„Most azt kérték tőlem, hogy vigyek véghez egy küldetést bizonyos javaslatok szerint, annak érdekében, hogy felépítsük a márkát. Nem arra kértek fel, hogy én vigyem az Alpine-t. Szóval ez egyáltalán nem egy hosszú távú megbízatás.”

„Erre fogok koncentrálni. Néhány stratégiai lépést már az F1-ben is megtettem korábban, és egyáltalán nem merül fel annak a lehetősége, hogy változás álljon be a csapat vezetőségében, miközben egyéb dolgokkal is foglalkozom” – tette egyértelművé Abiteboul, hogy ő marad a Renault csapatfőnöke.

