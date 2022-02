Jöhet a rózsaszín Alpine? Hivatalosan is megegyeztek a BWT-vel!

Az Alpine jelentős változáson ment át a téli szünetben a vezetőség tekintetében, hiszen Alain Prost a tanácsadói, Marcin Budkowski pedig az ügyvezető igazgatói posztról távozott, eközben pedig egyre biztosabbnak tűnik, hogy az Aston Martint elhagyó Otmar Szafnauer hozzájuk igazolhat.

Ezt támaszthatja alá az is, hogy a hetek óta keringő pletyka szerint a BWT személyében egy fontos szponzort is megnyerhet magának az Alpine. Most azonban a két fél hivatalosan is bejelentette, hogy megegyeztek, így tehát a korábbi Racing Point, majd Aston Martin után az Alpine-nal folytatja F1-es kalandját a Best Water Technologies.

Ugyan az Aston Martin maradt a brit versenyzöldnél, de korábban a Racing Point teljesen rózsaszínbe öltözött Európa vezető víztechnológiai vállalatának kedvéért. A közlemény szerint az Alpine vegyíteni fogja a már megszokott kék színt a rózsaszínnel Alonsóék autóján.

A csapat hivatalos neve mostantól BWT Alpine F1 Team lesz. A két autót idén Fernando Alonso és Esteban Ocon vezet majd. Ocon korábban már versenyzett a Force Indiával, amikor a csapatot a BWT szponzorálta, és az egész autót rózsaszínre festették.

Még több F1 hír: A McLaren ezzel a képpel hergeli a szurkolókat a ma esti bemutatóra

„Nagy örömmel jelentjük be, hogy a BWT lesz az Alpine F1 Team partnere a következő években" - mondta Cédric Journel, az Alpine értékesítési és marketing alelnöke.

„Mind az Alpine, mind a BWT fenntarthatósági programja teljes mértékben összhangban van az egyszer használatos műanyagok kiküszöbölésével, és örömmel egyesítjük erőinket, hogy világszerte sok embert, munkatársainkat, partnereinket, ügyfeleinket és szurkolóinkat meggyőzzük a műanyaghulladék csökkentéséről" - tette hozzá.

„Ezzel párhuzamosan az F1 által biztosított hatalmas globális platformot arra fogjuk használni, hogy támogassuk a BWT-t a tiszta, biztonságos és egészséges ivóvíz igazságtalan elosztása elleni küzdelemben" - tette hozzá az alelnök.

Az Alpine február 21-én mutatja be az A522 kódjelű, 2022-es autóját, mely immáron az új szabályok szerint épült. Céljuk nem lehet más, minthogy tovább növeljék a tavaly igencsak meggyőző teljesítményüket. Az idei autó kapcsán Fernando Alonso is bizakodó, a spanyol egyik utolsó dobása következhet, hogy megszerezze harmadik világbajnoki címét.

A Mercedes és a Red Bull tudását is ötvözi sajátjával az Aston Martin