Jöhet a Netflixes F1-sorozat második évada

A Formula 1 bejelentette, hogy a Drive To Survive második évada a Netflixen lesz elérhető 2020 elején, és hogy a Mercedes és a Ferrari is beengedik a kamerákat a paddockjukba, még ha nem is a teljes szezonban. A 2018-ban forgatott sikeres első évad után 2019-re is engedélyt kapott a Netflix által alkalmazott Box to Box produkciós iroda csapata, hogy forgassanak a versenyekről.

Az engedély már a barcelonai tesztek idején megvolt, így hiába vált csak most hivatalossá a dolog, nem fognak lemaradni a rajongók a korai versenyekről sem. A szerződést, amelyben már az összes csapat képviselteti magát most írták alá, így a Netflix által felvett összes kocka mutatható lesz, kivéve amelyek technikai részleteket fednének fel, például a kocsikat karosszéria nélkül ábrázolnák. Ian Holmes, az F1 médiajogaiért felelős igazgatója így nyilatkozott:

„Roppant izgatottak vagyunk amiatt, hogy ismét a Netflix-szel dolgozhatunk a Drive to Survive második évadán. Egy rendkívül egyedi sorozatról van szó, amely az F1 legmélyére kalauzolja el a nézőket, a csapatok és a versenyzők személyiségét, illetve érzéseit mutatja be a rajtrácson, és azon kívül. A Drive to Survive révén egy teljesen új réteg számára juttathattuk el a bajnokságot világszerte, és a Netflix együttműködése a második szezonra biztosítja számunkra, hogy a sportág még hozzáférhetőbb és testközelibb legyen mindenki számára.”

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.



A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff még júniusban jelentette be, hogy a csapata azután, hogy 2018-ban nem kívánt szerepelni a sorozatban, elsősorban azért, mert a Ferrari is kimaradt ebből, 2019-ben mégis beleegyeztek abba, hogy a kamerák elé álljanak:

„Az ok akkor az volt, hogy a legfőbb riválisunk sem tette ezt meg, és akkoriban úgy ítéltük meg, hogy ez túlságosan elterelné a mi figyelmünket is. Aztán amikor Ausztráliába repültünk, végignéztem a sorozatot. Elsőre nem kedveltem, mert szerintem nem adta vissza élethűen azt, ami a pályán történik. De beszéltem másokkal, akik közül sokan amúgy nem rajonganak az autósportokért, és ők imádták.”

„Ezután újranéztem, és rájöttem, hogy itt olyan történetek kerülnek bemutatásra, amelyek a pályán nem feltétlenül láthatóak, és sokkal inkább a karakterekről van szó benne, mint a versenyről. Egy teljesen más szemszögből közelíti meg az F1-et, amely új közönséget is bevonzhat. Ezért döntöttem úgy, hogy mi is engedélyezzük a Netflixnek a forgatást 2019-ben. Azonban csak egy futamon, amely várhatóan a Német Nagydíj lesz.”