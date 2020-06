Jöhet a második Olasz Nagydíj? – közel a megegyezés

A koronavírus-járvány miatt sokat csúszott a 2020-as Forma-1-es szezon kezdete, azonban július 5-én már ismét F1-es futamot nézhetünk– az első futamot Ausztriában fogják rendezni, majd a másodikat is (bár utóbbit Stájer Nagydíjnak fogják nevezni).

Annak pedig számos előnye van, hogy a Forma-1 Európában maradjon, éppen ezért rendkívül valószínű, hogy további európai versenyekkel fog bővülni a naptár. A további futamrendezésre Olaszországnak is komoly esélye van, ahol Monza akár „dupla nagydíjat” is rendezhetne a Red Bull Ringhez és Silverstone-hoz hasonlóan, míg Mugello és Imola is felmerült a lehetőségek között.

Korábban mi is beszámolhattunk arról, hogy Mugellónak is komoly esélye van a versenyrendezésre, Imola Grade 1-es licencét pedig nemrégiben hosszabbították meg.

Angelo Sticchi Damiani, az Olasz Automobil Klub (ACI) elnöke pedig megerősítette, rendkívül valószínű, hogy nem csak egy verseny lesz Olaszországban.

„Nagyon komoly esély van arra, hogy lesz egy második nagydíj is Olaszországban. Jelenleg ezen dolgozunk. A második versenyre sor kerülhet a monzai verseny utáni héten, vagy két héttel utána lehet még egy európai verseny, amelynek Olaszország adhat majd otthont. A mezőny pedig akár Monzában is maradhat, vagy lehet Imolában vagy Mugellóban is.”

„Azt is felismerjük, hogy a túl sok dupla nagydíjat megunhatja a televíziós közönség, és emiatt talán egy másik pályát kell keresnünk. Olaszországban szerencsések vagyunk amiatt, hogy három pálya is megfelel a követelményeknek.”

Amikor arról kérdezték Damianit, hogy mikor születhet meg a végső döntés a második olasz versenyről, az elnök arra célzott, hogy erre a következő napokban már sor kerülhet.

„Nos, pénteken lesz a világtanács meetingje. Ezenkívül lesz egy meetingem csütörtök este, szóval a hétvégére minden eldőlhet.” – mondta Damiani.

Azzal, hogy Bahrein nyitott a két verseny megrendezésére, sajtóhírek szerint komoly esély van arra, hogy a versenynaptár kibővülhet a következő hetekben – erről írt többek között a planetF1 is.

