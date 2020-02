Jöhet a 2 napos Kínai Nagydíj a Forma-1-ben?

Mint ismeretes, Kína nem láthatja vendégül a Forma-1 mezőnyét az eredetileg kiírt áprilisi időpontban. Nagy valószínűséggel a naptár végére kerül, ha a koronavírus okozta súlyos helyzet normalizálódik. Alternatíva lehet Imola visszatérése is, amit már hivatalosan is megerősítettek az olaszok.

Több opció is van, köztük az is, hogy az évzáró Abu Dhabi Nagydíj időpontját elmozdítsák, de ennél vannak vadabb ötletek is. A Motorsport.com megtudta, a lehetséges tervek között szerepel egy rövidített Kínai Nagydíj a Brazil és az Abu Dhabi GP között.

A logisztikai kihívások miatt az idei Kínai Nagydíj 2 naposra csökkenhet. Ez azt jelenti, hogy az első napon a pilóták gyakorolnának, majd vasárnap rendeznék meg az időmérőt és a futamot. Ehhez a javaslathoz egyhangú támogatásra lenne szükség, máskülönben az nem valósulhatna meg.

Egyelőre még mindig sok a kérdőjel Kínában a koronavírus miatt, és ez valószínűleg a következő hetekben így is marad. Ha a helyzet sokkal jobb lesz, akkor a Forma-1 is reálisan tervezhet, máskülönben napról napra kevesebb esély lesz arra, hogy idén lesz futam Sanghajban.

Eközben a Vietnami Nagydíj illetékesei ragaszkodnak ahhoz, hogy a versenyüket nem fenyegeti a vírus, annak ellenére, hogy nincsenek messze Kínától. Vietnam idén először látná vendégül az F1 mezőnyét, és hamarosan el is készül az új pálya.

A helyiek még fontolóra sem veszik azt, hogy Vietnam egy másik dátumot kapjon, amit hivatalosan is megerősítettek, miszerint tartják az eredeti időpontot. Hanoi számára különösen fontos ez az esemény, miközben Vietnam még inkább felkerülhet a turisták térképére.

