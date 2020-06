Jó hírek érkeztek Maranellóból a Ferrari új motorjával, és sebességváltójával kapcsolatban

A Ferrari a barcelonai téli teszteken a vártnál jóval lassabb volt, a Mercedeshez mérten átlagosan fél másodperccel lassabbnak gondolják az SF1000-et a W11-hez képest, és a Red Bull is a Ferrari előtt van a szakértők szerint.

A Ferrari 2020-ra egy megváltozott koncepciójú autóval készült, a 2019-es SF90-hez képest az autó fő erősségének a leszorítóerejét szánták, ehhez valószínűleg hozzájárult az is, hogy a trükkös 2019-es motort betiltotta az FIA, és eddig nem is tudták pótolni az elveszett lovakat.

A Motorsport.com olasz kiadása azonban pozitív fejleményekről számol be Ferrari szimulációs eredményeivel kapcsolatban, különösen a 2020-as motorról. A maranellóiak számításai szerint 15 lóerőt, és 2-3 tizedet nyertek a hajtáslánc fejlesztéseivel.

A Ferrari a 065/1 kódszámmal ellátott motorral készült 2020-ra, azonban a barcelonai teszteken látott közepes teljesítmény, és a koronavírus-járvány miatt elhalasztott szezonkezdet miatt ezt a változatot egyáltalán nem is fogják használni, hanem a fejlesztett, 065/2-es változatot fogják homologizáltatni az FIA-val, megspórolva ezzel 2 rajtbüntetést is.

Változtattak a sebességváltón is, és egy, a korábbinál erősebb szénszálas „dobozban” helyezték el azt, miután a barcelonai teszteken azt tapasztalták, hogy fáradásra, és megcsavarodásra képes az elem, ezzel instabillá téve a hátsó tengelyt.

Az ezzel járó megnövekedett súlyt azonban jól ellensúlyozza az ezzel nyert stabilitás, mivel a Ferrari az új koncepciója alapból nagyon erősen fókuszált erre a területre. Az autó így kevésbé lesz hajlamos az alulkormányzottságra, ami kíméli a gumikat is.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Ausztriában azonban még biztosan nem debütál az olasz sajtó által SF1000 „EVO” - nak titulált aerodinamikai fejlesztési csomag, mivel egyszerűen nem lesz elég idejük tesztelni, és legyártani a szükséges elemeket az elkövetkező 3 hétben úgy, hogy megfeleljenek a szigorú egészségvédelmi szabályoknak.

Mivel arra lehet számítani, hogy más csapatok is további fejlesztésekkel készülnek az osztrák szezonnyitóig, az olasz sajtó is csak óvatos elvárásokat támaszt a Ferrarival szemben, és továbbra is csak a 3. erőnek tartják a maranellóiakat.