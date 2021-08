Jó hír az Alfa Romeónak: megkezdhetik a munkát az új szimulátorukban 2022-re

A koronavírus-járvány két csapat infrastrukturális beruházásait is lelassította: a Ferrari új, míg az Alfa Romeo saját szimulátor építésébe kezdett, amelyet a 2021-es szabályváltozások előttre időzítettek.

A covid azonban közbeszólt, így a Ferrari végül csak majd másfél év késéssel kezdheti meg a munkát a saját egységében, míg az Alfa Romeo most fejezte be a 2019 óta tartó munkát a saját szimulátorán, ezt jan Monchaux, a csapat technikai igazgatója erősítette meg a The Race-nek.

„Egyértelmű, hogy a koronavírus-járvány tavaly nagyon rossz hatással volt az eredeti fejlesztési tervünkre” – mondta a francia mérnök. „Egy dedikált munkacsoportot állítottunk az ügyre, és már majdnem végeztünk a munkával.”

Monchaux azt is elárulta, hogy milyen szerepe volt ebben Robert Kubicának: a csapat tartalékpilótájaként a pénteki szabadedzéseken idén már háromszor is lehetőséghez jutó versenyzőnek az volt az egyik legfontosabb feladata, hogy az autóban szerzett tapasztalatival javítsa a szimulátor korrelációját.

„A pilótáink már igen elégedettek a szimulátor valószerűségével és képességeivel, így biztosan elkezdjük az intenzív használatát, lehet, hogy a kezdetben még csak az idei szezon támogatására, de akár arra is, hogy irányt mutasson nekünk a 2022-es döntéseinkkel kapcsolatban.”

„A szimulátor olyan, mint a szélcsatorna, soha nem hagyod abba a munkát rajta. A korreláció mindig javulhat, egészen addig, amíg nem futunk egy korrelációs problémába, de ez csak akkor fog kiderülni, ha elkezdjük aktívan használni. Közel állunk ahhoz, hogy egy fontos része legyen a csapatunknak, miután az elmúlt években hátrányban voltunk ezen a területen a riválisainkhoz képest.”

„Minden csapatnak van saját szimulátora, vagy a partnercsapatáét használja, szóval egyértelmű, hogy lépéshátrányban vagyunk, azonban igen magabiztos vagyok azzal kapcsolatban, hogy már nem sokáig.”

Monchaux szerint a szimulátorral az utolsó kirakósdarab is a helyére került az Alfa Romeónál, így már minden adott ahhoz, hogy a csapat előrelépjen 2022-ben.

„Jó helyzetben vagyunk, megvannak a megfelelő eszközeink, a pénzügyi háttér, a szakemberek, a szervezet, szóval nem tudnánk a körülményekre fogni, ha bizonyos dolgok nem úgy alakulnak jövőre, ahogyan azt elképzeltük. Minden rajtunk, mérnökökön múlik majd, ha ez így alakul, akkor az azt jelenti, hogy nem végeztünk annyira jó munkát, mint az ellenfeleink.”