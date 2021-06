Jó előjel a Red Bullnak: a Honda megteheti a következő lépést a Francia Nagydíjon

Az Azeri Nagydíj hétvégéjére a Ferrari és a Mercedes is friss motort helyezett be a saját és ügyfélcsapataik autójába, ami előnyös lehetett a 2,2 km-es egyenessel is rendelkező aszfaltcsíkon – végül mégis a Honda-motoros Red Bull győzött Sergio Perez révén.

A Milton Keynes-i alakulat ezzel 26 pontosra növelte előnyét a konstruktőri pontversenyben, ráadásul a Red Bull testvércsapata, az AlphaTauri is dobogót ünnepelhetett, hiszen Pierre Gasly a harmadik helyen ért célba.

További jó hír a Red Bull és az AlphaTauri szempontjából, hogy a német Auto Motor und Sport értesülései szerint a Francia Nagydíjon új motort használhat a két csapat négy versenyzője.

A Paul Ricard-on érkező erőforrás a hírek szerint a korábbinál megbízhatóbb lesz, ennek köszönhetően pedig több motorerőt hívhatnak le, ami kritikus fontosságú lehet a világbajnoki harc szempontjából.

A Francia Nagydíjra szűk két hét múlva fog sor kerülni, majd szünet nélkül két ausztriai forduló következik, így június végén és július elején sem fognak unatkozni a Forma-1 szurkolói.

Massa elmondta, hogy szerinte ki a tökéletes versenyző…