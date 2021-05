A Red Bull ahelyett, hogy egyesével alakította volna át az RB16B-nek bizonyos részeit, egy komoly fejlesztési csomaggal érkezett a Portugál Nagydíjra, amelynek keretein belül a bargeboard és padlólemez elejét dolgozták át.

Az első szabadedzésen Max Verstappen tesztelte a csomagot, míg Sergio Perez összehasonlításképpen még a régebbi konfigurációt használta. A második szabadedzésre azonban a mexikói is megkapta az új alkatrészeket, és azok most már valószínűleg rajta is maradnak az autón.

Red Bull Racing RB16B brake duct detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Először is, a Red Bull hozott egy frissített első fékhűtőt, amelyben megváltoztatták a felső beömlő elosztását, ezzel valószínűleg a Pirelli gumiválasztására reagáltak, hiszen most először kell a csapatoknak a legkeményeb C1-es keveréket használniuk.

A piros nyíllal jelölt területen, a padlólemez legelején a Red Bull megváltoztatta a legkisebb belépőszárnyakat, amelyek a korábbinál jóval meredekebb szöget zárnak be az autó középpontjával.

Visszatérve a bargeboardhoz, a Red Bull alaposan megváltoztatta a belépőelemet (piros): a korábbinál jóval elnyúltabb szárnyat kettéosztották, és áthelyezték a spalettákra emlékeztető szárnyelemek elé azt, valamint megváltoztatták a szögét is, ami így jóval erőteljesebben vezeti az áramlatokat az autón kívülre.

Ennek keretein belül az első elemhez csatlakozó zsaluelemeket alaposan meghosszabbították (kékkel). Hogy biztosítsák a tökéletes átmenetet a bargeboard és a padlólemez között, egy újabb összekötő elemet helyeztek el a zsaluk alatt, ami sárgával van kiemelve.

Megváltoztatták a nagy függőleges terelőemelet is, amely most már csatlakozik a padlólemezhez, míg korábban csak „lógott” afölött. Red Bull megoldása egyébként leginkább a Mercedes és a McLaren elrendezésére emlékeztet, de a Red Bull továbbra sem a padlólemez szélének hullámos kialakításával, hanem extra vízszintes szárnyelemekkel próbálja szigetelni a padlólemez szélét.

A változtatásokkal az a célja a Red Bullnak, hogy tovább optimalizálják az autó oldalán futó áramlatokat, minél keményebben megdolgozva azokat, hogy még hatékonyabban szigeteljék a padlólemezt, még a Z-vágás előtt.

Giorgio Piola és Matt Somerfield közreműködésével.

Gasly nem érti, hova lett az AlphaTauri tempója