Jelentős támogatást kapott a McLaren, többek között Szaúd-Arábiától

Bár nemrégiben még elég ingatag anyagi lábakon állt a McLaren, most már sokkal jobban állnak a pályán és azon kívül is: tavaly a harmadik helyen végeztek a konstruktőri bajnokságban és jelenleg is ott állnak, emellett pedig rengeteg partnert tudott magához csábítani a wokingi istálló.

Most pedig 550 millió fontnak megfelelő beruházást kaptak, amelynek egy része a szaúd-arábiai állami befektetési alaptól, valamint már meglévő befektetőktől, mint például a bahreini Mumtalakattól.

A McLaren arról adott tájékoztatást, hogy 400 millió font az Ares Management és a szaúdi befektetési alaptól érkezett, a beruházásért cserébe pedig elsőbbségi részvényeket kaptak.

Emellett „korlátozott számú új magánbefektető” is csatlakozott a csapathoz, akik további 150 millió fontot fektettek a csapatba átalakítható elsőbbségi részvényes formájában. A McLaren hozzátette, ez az ügylet lehetővé teszi, hogy visszafizessék a Bahreini Nemzeti Banktól tavaly felvett hitelüket.

Verstappen a 2022-es autóról: „Még messze vagyunk az IndyCartól”