Jelentős bónuszt kapnak a csapatok a Japán Nagydíj késői törlése miatt

A folyamatosan meglévő koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta a sorozatot, hiszen emiatt igen rugalmasnak kell lenni a szezon második felét illető program esetében. Ugyan a szingapúri és az ausztrál viadalt szintén törölni kellett a beutazási korlátozások miatt, az F1-nek sikerült helyettest találni ezekre.

Ausztriában például ismét két versenyt rendeztek, novemberben pedig jöhet egy futam Katarban vagy Bahreinben. Miután azonban a japán hatóságok úgy határoztak, hogy az októberi futamukra Szuzukában nem kerülhet sor, az F1 elfogadta, hogy már nem fognak tudni beiktatni egy újabb viadalt, így idén 22 versenyt rendezhetnek, ha minden jól megy.

Ez a változás pedig aktivált egy kitételt a költségvetési limitre vonatkozó szabályokban, így az istállók megkapják az extra összeget a futamra, hiába alakult úgy, hogy azt nem tartják meg. Idén ugye 145 millió dolláros limit van érvényben, de ez alól vannak bizonyos kivételek, mint például a marketingköltségek, a pilóták fizetése, a motorfejlesztés és az utazási költségek.

Ez a 145 millió viszont arra az esetre vonatkozik, ha 21 versenyt tartanak egy évben, a technikai szabályok 2.3-as pontja viszont kimondja, hogy ha ennél több versenyre kerül sor, akkor a csapatok eseményenként 1,2 milliót még elkölthetnek.

Ez lényegében azt jelenti, hogy az idei, eredetileg 23 futamos naptár esetében 147,4 millió dollár a végösszeg, amelyet mindenki elkölthet. A korábban említett kitétel miatt pedig annak ellenére is tarthatják magukat ehhez a gárdák, hogy kiderült, eggyel kevesebb verseny lesz csak.

Amennyiben egy eseményt kevesebb mint három hónappal annak eredeti időpontja előtt törölnek, akkor a szabályok értelmében úgy kell tekinteni, mintha sor került volna arra a futamra, és a csapatok ezért jogosultak az 1,2 millió dollárra.

Mindez talán nem jelent túl sokat a szezon egészét tekintve, de a nagycsapatoknak, mint a Red Bull, a Ferrari vagy a Mercedes, igenis sokat számít, hiszen ők így is a limit felső határán mozognak, így minden extra összegekre szükségük lehet.

Arról nem is beszélve, hogy idén már többen is komoly anyagi károkat szenvedtek el balesetek miatt, ami miatt a Red Bull és a Ferrari is valamilyen kompenzációt szeretne kiharcolni magának, mert érzésük szerint nem fair, hogy saját hibájukon kívül kerülnek bajba a költségvetés terén.

