Jelenlegi formájuk alapján bizakodnak a Ferrarinál 2021 miatt

A Ferrari igen nehézkesen kezdte a szezont, az SF1000-es ugyanis gyengébb volt, mint tavalyi elődje és a kasztnija sem hozta a várt aerodinamikai hatékonyságot. Emiatt két fronton indítottak támadást, hogy visszatérjenek az élmezőnybe: egy teljesen új motor készül Maranello tesztpadjain, emellett pedig az aerodinamikai hiányosságokat is igyekeznek pótolni.

Míg az új erőforrások csak a 2021-es teszteken mutatkoznak majd be, egy rakás aerodinamikai újítás az SF1000 hiányosságait is kijavította, így ismét dobogóközelbe kerültek. A Török Nagydíjon Sebastian Vettel harmadik és Charles Leclerc negyedik helye azt jelentette, hogy minden más csapatnál több pontot szereztek.

Mattia Binotto, aki úgy döntött, hogy inkább Maranellóból dolgozik, mintsem Törökországba utazzon, úgy gondolja, hogy formajavulásuk azt bizonyítja, a 2021-es befagyasztások ellenére is további pluszt tudnak kihozni autójukból.

„Nagyon fontos, hogy a Ferrari ilyen jól teljesít. Tudjuk, hogy fejlődött az autó és ezzel együtt a helyezéseink is javultak. Az autó egyenletesebben viselkedik és gyorsabb lett, ami remek, eredmények tekintetében is, de a következő idényre gondolva is, no meg a következő futamokra nézve is.”

„Az idei évünknek sincs még vége a konstruktőri pozíciók tekintetében, ami bíztató. Embereink keményen dolgoznak, hogy megértsék az autó gyengeségeit és kijavítsák őket, így pedig, hogy készülünk 2021-re, különösen lelkesítőek ezek a helyezések.”

Annak ellenére azonban, hogy a török teljesítményük újra megvillantotta a Ferrari javuló teljesítményét, a pálya állapota miatt vannak még fenntartások velük kapcsolatban. A szárazon is csúszós, majd esőáztatta aszfalt miatt a papírforma kicsit borult a száraz pályán mutatottakhoz képest.

Sebastian Vettel elmondta, hogy Törökországban inkább a pilóták képességei domborodtak ki, mint száraz körülmények között, ahol az autó fontosabb tényező: „Az igazság az, hogy az ilyen körülmények között az ember többet tehet, mert sokkal csúszósabb a pálya. Továbbra is attól függ minden, hogy be tudod-e melegíteni a gumikat és jó-e az autó, de... Mondjuk úgy, hogy több tér van az önkifejezésre.”

