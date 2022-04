Jelenleg nincs tervben a Maláj Nagydíj visszatérése

Azhan Shafriman Hanif kifejtette, hogy jelentős pénzügyi támogatásra lenne szükségük az üzleti szektorból, ha vissza akarnák hozni a Forma–1-et az országba. A közkedvelt aszfaltcsík utoljára egyébként 2017-ben rendezett versenyt.

„Muszáj az átfogó képet néznünk, hogy lássuk, miként profitálna az együttműködésből az F1 és maga Malajzia is a branding terén, a munkalehetőségek terén, illetve például a tehetségek fejlesztése terén” – mondta Hanif a helyi médiának, köztük a Bernamának.

„Így amikor fizetünk a viszonylag magas F1-es rendezési költségért, akkor a megtérülésnek is hasonlóan magasnak kell lennie.” Úgy tűnik tehát, hogy elsősorban pénzügyi akadálya van annak, hogy a sorozat nem mehet el újra az országba, bár az utóbbi időszak naptárbővülései miatt vélhetően nem is lenne számukra hely.

Nemrég jelentették be ugyanis, hogy jövőre jön a várva várt Las Vegas-i Nagydíj, illetve Katar is megkezdi tízéves szerződését az F1-gyel. Ami viszont őket illeti, az a hír járja, hogy a tavaly már egyszer beugró helyszín idén is hasonló szerepet tölthet be, hiszen az orosz versenyt törölték.

Stefano Domenicali elmondta, nem lenne számukra probléma a futam pótlása, és vélhetően ez így is van, hiszen sokan állnak sorba akár csak egy ideiglenes helyért is. A befutó viszont minden bizonnyal Katar lehet majd.

