„Jelenleg nincs jobb Ricciardónál a mezőnyben”

Daniel Ricciardo és Fernando Alonso. Az ausztrál pilóta a Renault-t hagyja el a McLaren kedvéért, míg Fernando Alonso 2 éves motorsport kaland után tér vissza az F1-be.

Érdekes módon Alonso pont a McLarennel versenyzett utoljára a Forma-1-ben, Zak Brown pedig korábban úgy nyilatkozott, hogy ő a legjobb pilóta, akivel együtt dolgozott a Forma-1-ben. Az amerikai üzletember szerint most Ricciardo hasonlóan kiemelkedik a mezőnyből.

„Fernando szerintem minden kategóriában 9 pontot szerezne a 10-ből” – mondta Brown a Peter Windsornak adott interjújában, számolt be a PlanetF1.

„Daniel most fantasztikus egy körön, és a versenytávon is, de amíg nem ülnek egymás mellett egy ugyanolyan autóban, valószínűleg sosem tudjuk meg, ki a jobb. Szerintem jelenleg nincs jobb pilóta Ricciardónál a mezőnyben, szóval talán egy döntetlen lenne, de természetesen most is a saját versenyzőmnek drukkolnék.”

Brown beszélt a jelenlegi pilótáikról is, a Ferrarihoz távozó Carlos Sainzról elmondta, hogy valószínűleg ő a legjobban rajtoló pilóta a mezőnyben.

„Carlos nagyon agresszív. Ha Carlost és Norrist nézem, mind a ketten remekül rajtolnak, Carlos tényleg a legjobb a mezőnyben. Egyszerűen csak megindul előre.”

Brown beszélt a monzai versenyhétvégéről is, ahol a McLaren az idei legjobb eredményét érte el, és ahol Carlos Sainznak talán csak egy extra körre lett volna szüksége ahhoz, hogy megelőzze Pierre Gaslyt.

„Monzában nem nagyon tudott volna mást tenni, mint teljesen őrült módon bevetődni mellé, de elmondtuk Carlosnak és Landónak, hogy „légy szíves a csapatért versenyezzetek.”

„Szerintem mindenki képes lett volna arra, hogy csak úgy bedobja az autót a belső ívre, hogy aztán a legjobbakban reménykedjen, de elképesztően csalódottak lettünk volna egy DNF-fel akkor, amikor ott várt ránk egy második hely.”

