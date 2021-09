Jean Todt csalódott, hogy kevés néző látogatott ki Monzába

Egy évvel azután, hogy a korlátozások miatt bezárták a „Sebesség templomát”, Forma–1 a hétvégén térhetett vissza Tifosi elé, Monzába. Habár a versenyen a teljes kapacitás 50%-os kihasználására kapott engedélyt a pálya, mely 55 000 rajongót jelentene, vasárnapra csupán 16 000 jegyet adtak el.

A kiábrándító statisztikát nem csak a korlátozások, hanem az idei magas jegyárak is befolyásolhatták, miközben a belépés sem volt szokásosan egyszerű. Az alacsony szám az FIA elnökét, Jean Todt-ot is zavarta, aki meg is szólalt a témában.

„Miért volt ilyen kevés néző Monzában? A pénteki kvalifikáció során csalódottan néztem a lelátókat. Csalódott lennék akkor is, ha legalább egy versennyel sem szerepelne Olaszország a Forma–1 naptárában, de ezt a kérdést Stefano Domenicalinak kell feltenni” – mondta Todt az olasz Gazzetta dello Sportnak.

A Forma–1 vezérigazgatója is megszólalt az ügyben azok után, hogy Monzának nincs biztos helye 2024 után az F1-es naptárban. „Egyeztetünk a szervezőkkel, hogy megértsük mit tudunk tenni az ügy érdekében. Nehezen tudok a Forma–1-re gondolni Monza nélkül, de az üzleti és gazdasági oldalát is néznünk kell” – mondta Domenicali.

„Monza elképesztő helyszín, ha tele van, mert a szurkolók fantasztikusan hűségesek” – kommentálta az F1 ügyvezető igazgatója, Ross Brawn az F1.com számára. „ Bár a Ferrari nem nyert, óriási lelkesedés tört ki Daniel olasz kötődése és győzelme miatt. A Tifosinak kell egy hős, akit követhetnek” – folytatta.

Brawn már átélte, hogy milyen érzés az amikor az olasz közönség megbolondul a Ferrari győzelmének alkalmával és bízik benne, hogy hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba és ismét régi fényében tündökölhet Monza.

„Volt szerencsém állni a dobogón, ami a pálya felett lebeg és az alatta lévő tömeg a Ferrari győzelmét éltette. Leírhatatlan érzés. Remélem jövőre a világ visszatér a régi kerékvágásba és láthatjuk, hogy visszatér Monza egyedi látványa is” – zárta Brawn.

