Russell vezetésével Mercedes 1-2 a tesztjellegű második szuzukai edzésen

Ennek oka pedig az volt, hogy Mick Schumacher az első szabadedzés végén a levezető körén megcsúszott egy vízátfolyáson, majd a falnak csapta autóját, amely ugyan nem tört össze annyira komolyan, de a Haas egy alvázcsere mellett döntött az esetében.

Ez pedig elég sok időt vesz igénybe, így a német garázsánál lehúzták a rolót és nagyban folyt a szerelés. A 90 perces edzéshossz pedig azért volt, mert a Pirelli eredetileg tesztelni akarta a 2023-as abroncsokat a gyakorlás utolsó fél órájában.

Az esős körülmények miatt erre azonban nem volt lehetőség, de ennek ellenére meghagyták az extra 30 percet. Emiatt viszont a szokásosnál talán kisebb forgalomra számíthattunk a pályán, és senki sem kapkodott azzal, hogy kihajtson a bokszból.

Ez persze nem jelenti azt, hogy eseménytelenül zajlott volna a gyakorlás, hiszen rögtön az első percekben többen is kimentek felmérni a körülményeket, amelyek az eső elállása ellenére is rosszabbak voltak még, mint az első szabadedzés végefelé.

15 perc elteltével csak négy versenyzőnek volt mért ideje, és Carlos Sainz állt az élen egy 1:49,615-ös körrel, melyet az extrém esőgumin ért el. Őt Daniel Ricciardo és a két Williams követte. Ezek után azért már egyre többen jöttek ki egy-egy próbakörre, a két McLaren például feljött a második és harmadik helyre.

Idővel pedig már annyit javultak a körülmények, hogy egyre többen kezdték el feltenni a köztes esőgumikat, emiatt pedig a köridők is jelentősebbet javultak. Az első harminc perc után a két Mercedes vette át a stafétát, és Lewis Hamilton már 1:44-es körrel vezetett.

Hibák persze azért így is voltak, többen is megjárták például a kavicságyat a szuzukai pálya különböző pontjain. Juki Cunoda és Charles Leclerc is ezen versenyzők között volt, ahogy korábban Nicholas Latifi is.

Szerencsére ez azonban nem szegte a mezőny kedvét, és egészen elszántan rótták a köröket a nehéz körülmények ellenére is. Az élen pedig jó kis csata alakult ki a három élcsapat között, és oda-vissza adogatták egymásnak a leggyorsabb köröket.

A legjobban azonban a Mercedes autói és Max Verstappen mozogtak, George Russell például 40 perccel az edzés vége előtt már 1:42-n belüli idővel vezetett, majd jött Hamilton, Verstappen és Sainz, míg ötödiknek feljött az előző futamot megnyerő Sergio Perez.

Az FP2 utolsó 30 percére fordulva az időjárási körülmények már egészen jók voltak, utánpótlás már nem igazán érkezett az esőből, ezért a pálya állapota is további javulásnak indult, ennek megfelelően pedig mindenki a zöld oldalfalú intermediate gumikat nyüstölte.

Az edzés a megnövekedett hosszából, valamint a körülményekből fakadóan inkább hasonlított egyfajta esős tesztre, melynek haszna csak akkor derül majd ki, ha a hétvége további részében is lesznek még hasonló időjárási viszonyok.

Az utolsó 15 percre némileg már csökkent a pilóták és csapatok lelkesedése, amit az is mutatott, hogy a mezőny fele már inkább csak a garázsban csücsült, a szerelők pedig már serényen készítették fel az autókat a szombati napra, miközben a versenyzők adatokat elemeztek a mérnöki csapattal, vagy már interjúkat adtak a paddockban.

A sorrendben ennek megfelelően már nem is történtek komolyabb változások, ami azt jelentette, hogy Russell nyert 1:41,935-ös idővel, mögötte csapattársa végzett, majd jött a két Red Bull, és meglepetésre Kevin Magnussen lett az ötödik. Leclerc-nek eközben csendesebb edzése volt, és csak a tizedik pozícióban zárt.

Szombatra száraz időt jósolnak már, ami mindenképpen érdekessé teheti az időmérőt és nagyon fontossá az FP3-at, hiszen egyelőre egyetlen métert sem mentek száraz aszfalton. Vasárnapra eközben a legfrissebb előrejelzések szerint ismét visszatérhet az eső, ami viszont extra jelentőséget adhat a mai napon tanultaknak.

