„Izgalmas” – a pilóták véleménye az új szabálycsomag első hat hónapjáról

A mezőny tagjait ezért még a kikapcsolódási lehetőség előtt kérdezték meg arról, mit gondolnak az idén bevezetett új szabályokról. Max Verstappen és a Red Bull briliáns kezdést produkált, és jelenleg mindkét bajnokságot komoly előnnyel vezetik.

Ennek megfelelően a regnáló világbajnok nem meglepő módon „pozitívnak” értékelte a mögöttünk hagyott 13 viadalt. „A követés szerintem egyértelműen jobb lett, úgy látom, sikerült javítani a versenyzés minőségén.”

„Ettől persze még egyes helyszíneken továbbra is nagyon nehéz követni a másikat. Ehhez viszont hozzájárul a gumik túlmelegedése és egyéb dolgok. Szóval pár dolgot még meg kell nézni.”

Valtteri Bottas idén a Mercedesről az Alfa Romeóra váltott, és szerinte a középmezőnyben egyértelműen megvan az izgalom mind az időmérőn, mind a futamon. „Izgalmas. A középmezőnyben minden időmérős kör számít. Vagy továbbjutsz, vagy kiesel, amit én nagyon élvezek.”

Még több F1 hír: Sainz szerint ez a Ferrari „meglepő” hátránya a Red Bull-lal és a Mercedesszel szemben

„A teljes időmérő során össze kell raknod a köröket, és ugyanez van a futamon is; annyira szoros, hogy mindig jók a csaták, mindig jók a versenyek. Számomra a versenystratégia is más, mert sokkal többet számít minden, hiszen jóval több autó ellen megyünk, miközben korábban csak egy-két ellenfelünk volt.”

„Ezt tehát nagyon is élvezem, a szabályok egyértelműen működnek, és remélem, hogy idővel közelebb tudunk majd kerülni a legnagyobb csapatokhoz.”

Daniel Ricciardo is pozitív véleménnyel van az új autókról, hiába telt számára eddig nehézkesen 2022. „Szórakoztató. Persze szoros csata esetén mindig az. Nyilván jobb lenne a győzelmekért és dobogókért menni, de a csaták minősége jó. A kiszámíthatatlanság nem jó, ha te vagy az elszenvedő fél, viszont ez frissességet is hoz, és remek érzés, ha te jössz ki belőle győztesen.”

„A szabályok újdonsága miatt ugyanakkor még mindig csak tanulunk, és az istállók általában úgy tervezik meg az autójukat, hogy egyes helyeken legyenek erősségeik… például a gyors kanyarokkal teli pályákon lesznek jók, miközben mások meg a szűk és kanyargós helyszíneken.”

„Fél év után most már talán van némi viszonyítási alapod ahhoz, hogy eldönthesd, ki hol lesz az adott hétvégén, de még így is vannak meglepetések, amikor még érzed, hogy van még mit tanulni ezekről az autókról. Szóval most megyünk tovább, aztán kiderül, mi lesz.”

Esteban Ocon ezzel szemben úgy érzi, nem sok minden változott a korábbi évekhez képest. „Szerintem ez már 2017-ben és ’18-ban is ilyen volt. Akkor is megvolt a három élcsapat, a többiek pedig csak mögöttük harcoltak. Úgy érzem, most azért közelebb vagyunk, mint akkor, de még mindig túl messze.”

„Közelebb kéne lennünk ahhoz, hogy mások is felállhassanak a pódiumra vagy futamot nyerhessenek. Most mindig ugyanazokat az arcokat látjuk odafent. Abban reménykedem, hogy az út tehát előre vezet a középmezőnyben lévőknek, és a költségvetési sapka, valamint az állandó szabályok segítenek majd bezárni az ollót.”

Végül még Kevin Magnussen is véleményt formált az új regulákról, miután ő nem volt része a mezőnynek 2021-ben. „Nagyon jó, hogy látszólag közel vagyunk egymáshoz, és minden hétvégét úgy kezdheted meg, hogy összejöhet egy jó eredmény.”

„Nem tűnik úgy, hogy könnyű lenne túlságosan lemaradni. Számunkra a középmezőnyben mindenképpen jobb a helyzet, és gondolom azok is jobb versenyzést látnak, akik nézik a futamokat.”

Íme a Ferrari 296 GT3 teljes pompájában

Max Verstappen is raliautóba pattant