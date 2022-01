Ízelítőt adott a Mercedes: ilyen lehet a 2022-es F1-es autójuk

A Mercedes a vártnál jóval hamarabb és jóval nagyobb tempóban oszt meg részleteket a 2022-es Forma-1-es projektjéről. A brackley-i alakulat már 2021-ben beszerelte az új, 2022-es erőforrását az új karosszériájába, ami egy nagyon korai időpont, ha figyelembe vesszük a szabályrendszer átfogó változásait.

A konstruktőri világbajnok alakulat most képet közölt a közösségi oldalain, amely egy 2022-es szabályrendszer szerint készült autót ábrázol. Az autó minden bizonnyal az F1 egyik korábbi koncepciója, amire utal a felső légbeömlő kialakítása, ami megegyezik a Silverstone-ban bemutatott modellével, azonban az akkor bemutatott demóautó, a renderképeken látott modellek, és a Mercedes által bemutatott verzió között több különbség is látható - Craig Scarborough, az F1TV Tech Talkjának műsorvezetője szerint ez egy újabb olyan modell, amit az FIA készített.

A legmarkánsabb különbség az első szárny kialakítása: a Mercedes által közzétett képeken szereplő autón csak 3 szárnyelemmel rendelkezik, az eddig látott képeken mindig a maximálisan megengedett 4 elemmel ábrázolták az autókat – a csapatok maguk dönthetnek arról, hogy hányfelé osztják a saját első szárnyukat.

Jelentősen eltér az orrkúp kialakítása is, amely jóval meredekebben hajlik lefelé a pilóta utascellájának végétől, az első felfüggesztés bekötési pontjaitól, mint a korábban látott koncepciók. Ahogyan azt a szabályok előírják a Mercedes "modelljének" orra is az első szárnyban ér véget, miután betiltották a függőleges szárnytartó pilléreket.

A Mercedes képei minden bizonnyal köszönőviszonyban sincsenek a W13 aktuális állapotával, azonban mivel egyelőre egyik csapat sem jelentette be hivatalosan, mikor mutatja be az igazi autóját – a Ferrari annyit árult el, hogy várhatóan február közepén, 18-ig - egyelőre be kell érnünk a hasonló ízelítőkkel.