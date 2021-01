Itt van a Red Bull új szupertehetsége!

Helmut Marko és a Red Bull az elmúlt évtized során bebizonyította, hogy nagyon is érdemes a feltörekvő fiataloknak lehetőséget biztosítani a fejlődésre, hiszen ott van Sebastian Vettel, Max Verstappen vagy Daniel Ricciardo példája, akik hatalmas sikereket könyvelhettek el a Forma-1-ben.

Most azonban egy újabb fiatal tehetség tűnt fel a Red Bull szeme előtt. Arvid Lindblad egy 13 éves gokartos az Egyesült Királyságból, aki ugyan brit születésű, de rendelkezik svéd gyökerekkel is. A versenyzői vénát minden bizonnyal a nagypapájától örökölte. Ötévesen már gokartban ült, a szerelme a sport iránt pedig a mai napig tart.

„Azonnal beleszerettem a gokartozásba, a kiélezett versenyzés nagyon izgalmas volt. Ettől a korai pillanattól kezdve a szenvedélyem lett a gokart, a (gondolat) magvait elültettem magamban, hogy a lehető legjobb legyek, amennyire csak lehetséges” – mondta el Lindblad a Red Bullnak.

A Verstappen családhoz hasonlóan a fiatal brit édesapja is nagyon szorosan követi fia karrierjét a kezdetektől, és ez a segítség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most már a Red Bull is szemet vessen rá.

„Az apukám mindig szorosan bevonta magát a versenyzésembe. A korai szakaszban ő volt a szerelőm Angliában, ám miután elkezdtem országosan versenyezni, a székhelyünk átkerült egy szakavatottabb csapatba.”

Lindblad 11 évesen óriási sikerként élte meg, hogy brit gokartbajnok lett, de az azt megelőző évben is nagyszerű teljesítményt nyújtott. A fiatal brit azt is elmondta, hogy két olyan példaképe van, akikre a kezdetektől fogva felnéz néhány különös okból kifolyólag.

„Az én motorsport hőseim mindig is Lewis Hamilton és Max Verstappen volt. Annak ellenére, hogy mind a ketten fiatalon kerültek be a Forma-1-be, nem mutattak félelmet, kitartók voltak és megalkuvás nélkül vágytak a győzelemre a tapasztalatlanságuk ellenére.”

