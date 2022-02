Itt nézheted élőben az Alpine 2022-es autójának leleplezését!

Az Alfa Romeo ugyan február 27-ére tűzte ki a C42 leleplezését, de már a múlt héten pályára gördültek vele Fioranóban, így már elég sok részletet megtudhattunk róla. Ők elsősorban tehát festésbemutatók fognak már csak tartani. A Haas pedig éppen a mai napon kezdte meg a körözést Barcelonában a valódi VF-22-vel.

Ez pedig azt jelenti, hogy ténylegesen már csak az Alpine versenygépét nem láttuk, de már erre sem kell sokat várni, hiszen magyar idő szerint este fél héttől a hivatalos Youtube csatornájukon élőben lehet majd követni az eseményt.

Még több F1 hír: Gasly: Hamilton utolsó lenne a Haas vagy a Williams volánja mögött

Ahogy azt már említettük, a festés terén komolyabb változás várható, és minden bizonnyal hangsúlyos szerepet kap majd az autón a BWT rózsaszínje is. A csapat életében a menedzsment szintjén is történtek változtatások, hiszen távozott Marcin Budkowski és Alain Prost is, miközben érkezett csapatfőnöknek Otmar Szafnauer az Aston Martintól.

Ami viszont nem módosult, az a pilótapáros, hiszen idén is Fernando Alonso és Esteban Ocon fogja terelgetni az A522 névre keresztelt új autót, és mindketten nagyon éhesen várják már a nyitányt, miközben szeretnének előrébb kapaszkodni a mezőnyben.

Kövessétek tehát ti is velünk az utolsó tényleges autóbemutatót, mielőtt szerdán már megkezdődne az első előszezoni teszt Barcelonában.

Alonso keményen edz az új idényre