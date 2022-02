Itt nézheted élőben az AlphaTauri bemutatóját!

A Toro Rossóból 2020-ban átvedlett AlphaTauri harmadik F1-es autóját fogja a közönség elé tárni, a neve pedig ennek megfelelőlen AT03 lett. A faenzai gárda a Valentin-napot választotta erre az eseményre, a kezdés pedig pontban délben lesz.

Ahogyan 2020-ban, úgy most is lesz egy divatbemutató, hiszen az AlphaTauri egyben a Red Bull ruhamárkája is, így vélhetően bemutatják a legújabb kollekciójukat. Az ígéretek szerint aztán tényleg sor kerül az új szabályok szerint épült versenyautójuk leleplezésére, mellyel céljuk, hogy még előrébb kerüljenek a mezőnyben.

Tavaly szinte a szezon legvégéig szoros csatát vívtak az Alpine-nal, de aztán Pierre Gaslyék végül alulmaradtak velük szemben, és meg kellett elégedniük a konstruktőri hatodik hellyel, amely azért így sem volt rossz eredmény.

Hogy most mivel készülnek Franz Tosték, azt még nehéz megmondani, de a tegnapi nap folyamán már kiszivárgott az autónak egy részlete, amiből látható, hogy túlságosan nem fog megújulni a festésük, de eltérések azért így is lehetnek.

Emellett pedig azt is fontos megjegyezni, hogy miként az Aston Martin és a McLaren, úgy az AlphaTauri is már a valódi 2022-es kocsijával fog előrukkolni, még ha az persze nem is fog teljes mértékben megegyezni azzal, amelyet a tesztekre visznek.

Jön tehát a legzsúfoltabb hét az autóbemutatók terén, így mindenképpen érdemes lesz minket is követni, ha nem akartok lemaradni semmiről.

