Itt az újabb bejelentés: Stroll jövője is biztossá vált

A Bár sokszor megkérdőjeleződött Stroll sorsa vagy akár motivációja is a Forma–1 iránt, a kanadai többször egyértelművé tette, hogy esze ágában sincs kiszállni, főleg nem most, amikor az Aston Martin hatalmas beruházásokat hajtott végre, 2026-ban pedig megérkezik melléjük a Honda.

Mindezek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy Stroll 2025-ben is az édesapja által birtokolt istállónál folytatja pályafutását. Mint az a kanadai versenyző esetében lenni szokott, megállapodásának konkrét hosszát most sem fedték fel, de biztos, hogy a két év múlva érkező új szabályciklust is zöldben kezdi majd meg.

Stroll 2019-ben csatlakozott a korábban Force India néven futó alakulathoz, amelyet lényegében az édesapja konzorciuma mentett meg és vásárolt fel. Eddig 112 futamot teljesített velük, a legjobb eredményét pedig két harmadik hely jelenti a 2020-as Olasz és Szahíri Nagydíjról.

„Rendkívül boldog vagyok, hogy elköteleztem magam a csapat mellett 2025-re és azon túl. Elképesztő látni, milyen sokat fejlődtünk az elmúlt öt évben. Hatalmas átalakuláson mentünk át csapatként, és a folytatás még jobbnak ígérkezik” – mondta Stroll a szerződéshosszabbítása kapcsán.

Mike Krack csapatfőnök a következőket tette még hozzá: „Örömmel erősítjük meg Lance jövőjét az Aston Martinnál. Kulcsszerepet játszott az istálló felépítésében. A technikai visszajelzései és az elhivatott szimulátoros munkája sokat segített az autó folyamatos fejlesztésében.”

„A kiegyensúlyozottság és stabilitás, melyet Lance és Fernando [Alonso] maradása nyújt a csapatnak, remek alapot biztosít számunkra, hogy megvalósíthassuk céljainkat. Már várjuk, hogy még több elképesztő pillanatot és sikert éljünk át közösen.”

Ezzel tehát biztossá vált az Aston Martin következő évi felállása, hiszen Alonso már áprilisban elkötelezte magát további két idényre.

A mai nap másik fontos bejelentését az Alpine szolgáltatta.