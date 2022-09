Itt a vége, bejelentést tett a Porsche! - hivatalos

Miután a Volkswagen-csoport engedélyezte a Porsche számára a Forma-1-be való belépést, a német autógyártó folyamatosan tárgyalt a Red Bull-lal arról, hogy 2026-tól az oldalukon szálljanak be az F1-be.

Ugyanakkor a monzai versenyhétvége pénteki napján a Porsche bejelentette, hogy véget értek a tárgyalásaik, és hogy nem lesznek a Red Bull Racing partnerei az F1-ben, ugyanakkor a versenyszériába való belépést továbbra is monitorozzák.

A Red Bull-Porsche partnerség létrejöttének problémáját az adta hogy a Porsche 50 százalékos tulajdonrészt akart szerezni a csapatban, így nem tudtak megegyezni. A német cég közleményében ez áll:

„Az elmúlt hónapok során a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG és a Red Bull GmbH tárgyalásokat folytatott a Porsche Forma-1-be való belépésének lehetőségéről. A két vállalat most közösen arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a tárgyalásokat a továbbiakban nem folytatják.”

„Az előfeltétel mindig is az volt, hogy a partnerség egyenrangú alapokon nyugszik, amely nemcsak a motorpartnerséget, hanem a csapatot is magában foglalja. Ezt nem sikerült megvalósítani. A véglegesített szabályváltozásokkal a versenysorozat mindazonáltal továbbra is vonzó marad a Porsche számára, amelyet továbbra is figyelemmel kísérünk.”

Hamilton rossz hírt közölt Ricciardóval...